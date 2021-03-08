Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak?
Ücretsiz izne ayrılan çalışanlara ödenen nakdi destek ödemesi her ayın ilk haftalarında yatırılmakta. Ayın 8'inden sonra her ay beklenen nakdi ücret desteği için bekleyiş sürüyor. Mart ayında nakdi ücret desteği ne zaman yatacak?
Nakdi ücret desteği ödemeleri her ay belirli tarihlerde yapılıyor. Bu ödemeyi alan vatandaşlar heyecanla şubat ayı nakdi ücret desteği ödemelerini beklemeye başladılar.
Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak?
Nakdi ücret desteği her ayın ilk on günü içerisinde yatırılıyor. Şubat ayında nakdi ücret desteği ödemeleri ayın 9'unda hesaplara yatırılmıştı.
Nakdi ücret desteği ne kadar?
2021 yılı için ise günlük nakdi ücret desteği miktarı, 13 Ocak 2021 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile asgari ücret artış oranında (%21,56) artırılarak günlük 47,70 TL'ye çıkarılmıştı. Nakdi ücret desteği ödemeleri bir ay içerisinde en fazla 30 gün olmak üzere işçilerin hesaplarına aktarılıyor. Bu destekten faydalananların genel sağlık sigortası primleri İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanıyor.