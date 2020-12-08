Nakdi ücret desteği ne zaman ödenecek?

Kasım ayı Nakdi Ücret Desteği ne zaman yatar? sorusunun yanıtı belli oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptığı açıklamada "Kasım ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerini 8-9 Aralık’ta yapacağız." ifadelerini kullandı.

Ücretsiz izne ayrılan çalışanlara ödenen nakdi destek ödemesi her ayın ilk haftalarında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılıyor. Bu ayın ödemeleri 8-9 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek. Son açıklamaya göre nakdi ücret desteği ödemeleri 2 ay daha uzatıldı.

Aralık nakdi ücret ödemeleri ne zaman yatıyor?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, kasım ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerinin 8-9 Aralık’ta yapılacağını bildirdi. Ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını anımsatan Bakan Selçuk, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemelerinin ise PTT aracılığıyla yapılacağını yineledi. Selçuk, “Ücretsiz izne ayrılan çalışanlarımızın nakdi ücret desteği ödemeleri 8 ve 9 Aralık tarihlerinde yapılacak” dedi.