Koronavirüs salgını sebebiyle nisan ayından bu yana işten çıkarma yasağı uygulanıyor. Ayrıca ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlara nakdi destek maaşı veriliyor. Vatandaşlar söz konusu maaşın ne zaman sona ereceğini merak ediyor. Ücretsiz izin maaşına zam yapıldı mı?

Nakdi destek ücreti uzatıldı mı? | Ücretsiz izin maaşı kaç ay uzadı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020 yılının son kabine toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan kısa çalışma ödeneği ve nakdi destek maaşının uzatıldığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “2021 yılı asgari ücret rakamı bugün belli oldu. Asgari ücret 2021 yılı Ocak ayı itibariyle yüzde 21,5 artışla bekar ve çocuksuz çalışan için net 2 bin 826 lira evli ve 3 çocuklu çalışan için 3 bin 14 lira olarak uygulanacaktır. Salgın döneminde işverenlere desteği devam ettireceğiz. Kısa çalışma ödeneğinin süresini Şubat sonuna, nakdi desteği ise 17 Mart'a uzattık” dedi.

Nakdi destek maaşı 17 Ocak 2021’de sona erecekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasından sonra nakdi destek ödemesi 17 Mart 2021’e uzatıldı. Bununla birlikte işten çıkarma yasağının da 17 Mart’a kadar uzatılması bekleniyor. Söz konusu karalar hakkında Resmi Gazete’de açıklama yapılması bekleniyor. Karar Resmi Gazete’de yayınlandıktan sonra yürürlüğe girecek. Ayrıca Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un detayları paylaşması bekleniyor.

Nakdi destek maaşı alanlar ise 2021 yılında ücretlere bir zam yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Asgari ücrete zam yapılması sebebiyle nakdi destek ücretine de zam yapılabileceği ileri sürülüyor. Konu hakkında resmi açıklamalar yapıldığında haberlerimizde yer alacak.

Ayrıca ocak ayı nakdi destek maaşının ne zaman yatacağı da merak ediliyor. Ücretsiz izin maaşı her ayın 8’i ila 10’u arasında ödeniyor.