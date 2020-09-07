Nakdi destek ne zaman yatacak eylül

Koronavirüs salgınının ekonomik etkilerini en aza indirmek için ülkemizde pek çok önemli karar alındı. İşten çıkarma yasağı getirilirken, ücretsiz izne çıkarılanlara 1170 liralık maaş ödemesi başladı. Üç ay için geçerli olan bu düzenlemek Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre kasım ayına kadar uzatıldı. Peki, ücretsiz izin maaşı ne zaman ödenecek?

Ücretsiz izin maaşı ne zaman hesaba yatar?

İlk olarak mayıs ayında ödenmeye başlayan nakdi destek maaşı kasım ayına kadar uzatıldı. Vatandaşlar ağustos maaşlarını eylül ayında alacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, nakdi ücret desteğinin 8 Eylül’de ödenmeye başlayacağını duyurdu. Ücretsiz izin maaşı alanların İŞKUR sisteminde IBAN numaraları kayıtlı ise kişilerin banka hesaplarına maaş yatırılıyor. Sistemde IBAN’ı bulunmayan ya da IBan numarası hatalı olanların ödemeleri PTT’den yapılıyor.

Nakdi ücret desteği TC kimlik numaralarının son rakamlarına göre yatırılıyor. TC kimlik numarasının son rakamı 0-2-4 olanların maaşları 8 Eylül’de; son rakamı 6-8 olanların maaşları ise 9 Eylül’de yatırılacak.

Ücretsiz izin maaşım neden yatmadı?

Ücretsiz izin maaşı iki aylık yatar mı? Bazı vatandaşlar geçtiğimiz ay hesaplarına nakdi destek maaşlarının yatmadığını belirtiyor. Bu durum şirketlerin muhasebeleri ve SGK arasındaki yazışmalar sebebiyle bazen aksayabiliyor. Benzer sorunları yaşayanlar haziran ayında da olmuştu. Bildirimin geç yapılması sebebiyle maaş alamayanlar bir sonraki ayda kişiler iki maaşı birden alabiliyor.

İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek?

Vatandaşlar koronavirüs salgını sebebiyle işsiz kalmak istemiyorlardı. Bu sebeple nisan ayında önemli bir karar alındı ve işten çıkarma yasağı uygulanmaya başlandı. Üç ay olarak açıklanan bu karar son olarak iki ay daha uzatıldı. Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre işten çıkarma yasağı 17 Kasım 2020’ye kadar uzatıldı.