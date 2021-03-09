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Ekonomi Nakdi destek maaşı yıl sonuna kadar uzar mı?
Ekonomi

Nakdi destek maaşı yıl sonuna kadar uzar mı?

Nakdi destek maaşı ne zamana uzatıldı? Koronavirüs salgını sebebiyle ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlara her ay nakdi destek maaşı ödeniyor. Alınan kararla nakdi destek maaşı ve işten çıkarılma yasağı uzatıldı. Vatandaşlar nakdi destek maaşının ne zamana kadar uzatılacağını araştırıyor. Peki, nakdi destek maaşı ne zamana kadar yatar? Ücretsiz izin maaşı 2022’ye kadar ödenir mi?

Yeniakit Publisher
2021-03-09 18:01:00 -
Nakdi destek maaşı yıl sonuna kadar uzar mı?

Ücretsiz izin maaşı ne zamana kadar uzadı? Koronavirüs salgının ekonomik etkilerini en aza indirmek için ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlara nakdi destek maaşı ödeniyor. Alınan kararla 17 Mart 2021’de bitmesi gereken ödeme 2 ay daha uzatıldı. Peki, nakdi destek maaşı ne zamana kadar uzar?

Nakdi destek maaşı yıl sonuna kadar uzar mı?

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, nakdi ücret desteğinin ve işten çıkarma yasağının yıl sonuna kadar uzatılması talebinde bulundu.

Palandöken, yazılı açıklamasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında başlatılan nakdi ücret desteği ve işten çıkarma yasağının 2 ay daha uzatılmasının olumlu olduğunu belirterek, "Bu karar, sevindirici fakat yavaş yavaş normalleşme adımlarının atıldığı dönemde yetersiz." ifadesini kullandı.

Taleplerinin bu desteklerin artırılması ve yıl sonuna kadar uzatılması yönünde olduğunu aktaran Palandöken, "Esnafımız henüz bazı illerde bazı sektörler olarak yavaş yavaş açılmaya başladı. Esnafımızın kazancı tam anlamıyla eski seviyesine gelmedi, toparlanması en az 2-3 yıl sürecektir. Dolayısıyla bu desteklerin yıl sonuna kadar uzatılması, esnafımızın '2 ay sonra ne yapacağız' diye kara kara düşünmesinin önüne geçer." değerlendirmesinde bulundu.

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