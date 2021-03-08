Koronavirüs salgını sebebiyle hem işverenler hem de çalışanlar ekonomik güçlüklerle karşı karşıya kaldı. Çalışanları ve işverenlere destek olmak adına devlet pe çok ödeme yapıyor. Bunlardan biri de nakdi destek maaşı. Ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlara 1168 TL maaş ödemesi yapılıyordu. Bu rakam asgari ücret zammının ardından 1420 TL’ye çıkarıldı. Nakdi destek maaşı 17 Mart 2021’de sona erecek. Maaşın uzatılıp uzatılmayacağı ise henüz açıklanmadı. Peki, şubat ayı nakdi destek maaşı ne zaman yatar?

Nakdi destek maaşı yattı mı? Nakdi destek maaşı ne zaman ödenir?

Nakdi destek maaşının ne zaman ödeneceği merak konusu. Nakdi deste parası her ayın 8’i ila 10’u arasında hesaplara yatırılıyor. Maaşın yatmasına birkaç gün kala Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk konu hakkında açıklama yapıyor. Ancak 8 Mart gelmiş olmasına rağmen konu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Nakdi destek maaşının hesaplara geçeceği tarih açıklandığında haberlerimizde yer vereceğiz.