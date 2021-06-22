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Ekonomi Nakdi destek maaşı uzatıldı mı? Ücretsiz izin maaşı bitti mi?
Ekonomi

Nakdi destek maaşı uzatıldı mı? Ücretsiz izin maaşı bitti mi?

Nakdi destek maaşı ne zaman son? Koronavirüs salgının sebebiyle hem çalışanlara hem de işverenlere yönelik pek çok destek sağlanıyor. Söz konusu desteklerden biri de nakdi destek ücreti. Ücretsiz izne çıkarılanlara her ay maaş ödemesi yapılıyor. Peki, nakdi destek maaşı ne zaman son?

Yeniakit Publisher
2021-06-22 10:22:00 -
Nakdi destek maaşı uzatıldı mı? Ücretsiz izin maaşı bitti mi?

Koronavirüs salgının sebebiyle ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlara nakdi destek ödemesi yapılıyor. 2020 yılının mart ayında 1168 lira olarak başlayan ödeme asgari ücret zammıyla birlikte 1420 TL’ye yükseltildi. Tam kapanmayla birlikte ise bu rakam 1500 liraya çıkarıldı. Ücretsiz izin maaşından yararlananlar sürecin uzayıp uzamayacağını araştırıyor. Peki, nakdi destek kaç ay daha uzatılır?

Nakdi destek maaşı uzatıldı mı? Ücretsiz izin maaşı bitti mi?

Nakdi destek maaşı alanlar 21 Haziran’da yapılan kabine toplantısında ödemelerle ilgili karar çıkıp çıkmadığını araştırıyor. Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kısıtlamalara ilişkin olarak, “1 Temmuz'da başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıyoruz. Müzikle ilgili sınırlamayı da 24.00'e çekiyoruz. Şehirler arası seyahat kısıtlamalarıyla şehir içi toplu taşıma araçlarındaki sınırlamalar sona eriyor. Sırası gelen herkesin aşı olması hayati öneme sahiptir. 1 Temmuz itibarıyla kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai düzenine geçiliyor” açıklamalarda bulundu.

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu ödemenin uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin bir bilgi paylaşmadı. Nakdi destek maaşı işten çıkarma yasağıyla birlikte 30 Haziran 2021’de sona erecek. Son olarak haziran ayına ilişkin nakdi destek ödemeleri temmuz ayının 8 ile 10’u arasında yapılacak. Ödemelere ilişkin net tarih açıklandığında haberlerimizde yer vereceğiz.

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