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Ekonomi Nakdi destek maaşı ne zaman yatacak? Ücretsiz izin maaşı yattı mı?
Ekonomi

Nakdi destek maaşı ne zaman yatacak? Ücretsiz izin maaşı yattı mı?

Nakdi destek parası yattı mı? Koronavirüs salgını sebebiyle ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlara nakdi destek ödemesi yapılıyor. Tam kapanma döneminde söz konusu maaş 1500 liraya çıkarıldı. Peki, nakdi destek maaşı ne zaman yatıyor? Ücretsiz izin maaşı ayın kaçında yatacak?

Yeniakit Publisher
2021-06-08 10:58:00 -
Nakdi destek maaşı ne zaman yatacak? Ücretsiz izin maaşı yattı mı?

Koronavirüs salgını sebebiyle ücretsiz izne çıkarılanlara nakdi destek ödemesi yapılıyor. Tam kapanmayla birlikte 1420 liralık ödeme 1500 liraya çıkarıldı. Peki, nakdi destek maaşı yatırıldı mı?

Nakdi destek maaşı ne zaman yatacak? Ücretsiz izin maaşı yattı mı?

Nakdi destek maaşı alanlar ödemelerin hangi gün gerçekleştiğini merak ediyor. Mayıs ayı nakdi destek ödemeleri 8 Haziran Salı günü hesaplara yatırılmaya başlandı. İŞKUR sisteminde ıban numarası bulunanların maaşları hesaplarına yatırılacak. Sistemde ıban numara bilgisi bulunmayanların ödemeleri ise PTT şubeleri üzerinden yapılacak. Nakdi destek maaşı 30 Haziran 2021’de sona erecek.

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