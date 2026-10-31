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Spor Galatasaray takım otobüsüne patates ve soğan yüklediler
Spor

Galatasaray takım otobüsüne patates ve soğan yüklediler

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Galatasaray takım otobüsüne patates ve soğan yüklediler

Galatasaray voleybol takımının otobüsüne bir manavdan alınan patates ve soğanların yüklendiği anlar sosyal medyada gündem oldu. Alışılmışın dışındaki görüntüler, sarı-kırmızılıların otobüsünde yaşanan ilginç anları gözler önüne serdi.

Galatasaray voleybol takımının otobüsünde kaydedilen ilginç görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Bir manavdan alınan patates ve soğanların takım otobüsüne yüklendiği anlar dikkat çekti.

 

OTOBÜSE PATATES VE SOĞAN YÜKLEDİLER

Galatasaray voleybol takımının otobüsü, bu kez sportif faaliyetlerin dışında yaşanan ilginç bir olayla gündeme geldi. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, bir manavdan alınan patates ve soğanların takım otobüsüne taşındığı görüldü.

Sebzelerin otobüse yüklenmesi sırasında yaşananlar dikkat çekerken, görüntüler kısa sürede sosyal medyada da ilgi gördü.

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