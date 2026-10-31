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Sürpriz olacak mı? Kuyt açıklamasının perde arkası: Ortak karar çıkmadı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Sürpriz olacak mı? Kuyt açıklamasının perde arkası: Ortak karar çıkmadı

Fenerbahçe yeni teknik adamını arıyor...

#1
Foto - Sürpriz olacak mı? Kuyt açıklamasının perde arkası: Ortak karar çıkmadı

Fenerbahçe Kulübü, milli araya kadar Dirk Kuyt ile yola devam edileceğini açıklamıştı. Bu bildirinin arkasında ise uzun süren yönetim toplantısında çıkmayan karar var...

#2
Foto - Sürpriz olacak mı? Kuyt açıklamasının perde arkası: Ortak karar çıkmadı

Fenerbahçe, "Milli maçlar nedeniyle lige verilecek araya kadar futbol A takımımızın teknik sorumluluğunun Dirk Kuyt tarafından yürütülmesine karar verilmiştir. Yeni teknik direktörümüzün belirlenmesine yönelik çalışmaların, yönetim kurulumuz tarafından oluşturulan komite tarafından yürütülmesine ve sürecin hızla ilerletilmesine karar verilmiştir" açıklaması gelmişti.

#3
Foto - Sürpriz olacak mı? Kuyt açıklamasının perde arkası: Ortak karar çıkmadı

Sarı-Lacivertliler'in söz konusu süreçte Göztepe (bugün), Liverpool ve Çorum FK maçları var. Aslında yapılan Kuyt açıklamasının arkasında tam bir belirsizlik bulunuyor. Uzun süren yönetim kurulu toplantısında yeni hocanın yerli mi yoksa yabancı olacağının bile belirlenemediği ifade edildi.

#4
Foto - Sürpriz olacak mı? Kuyt açıklamasının perde arkası: Ortak karar çıkmadı

İdarecilerin kafasında çok sayıda farklı ismin bulunduğu belirtildi. Kuyt açıklamasıyla zaman kazanmayı hedefleyen Fenerbahçe, bu süre içinde son kararını vermeye çalışacak. Eğer Hollandalı çalıştırıcıyla ilgili bilgilendirme yapılmasaydı, kamuoyunda "çok gecikildi" şeklinde eleştiriler olacaktı.

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