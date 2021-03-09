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Ekonomi Nakdi destek maaşı ne zaman yatacak son durum
Ekonomi

Nakdi destek maaşı ne zaman yatacak son durum

Nakdi destek maaşı alan milyonlarca kişinin merak ettiği açıklama geldi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, şubat ayı ödemelerinin ne zaman gerçekleşeceğini duyurdu. Peki, nakdi destek maaşı ne zaman yatacak?

Yeniakit Publisher
2021-03-09 10:12:00 -
Nakdi destek maaşı ne zaman yatacak son durum

Şubat ayı nakdi destek maaşının ne zaman hesaplara geçeceği merak konusuydu konu hakkında açıklama geldi. Ücretsiz izin maaşı ne zaman ödenir?

Nakdi destek maaşı ne zaman yatacak son durum

Ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlara her ay nakdi destek maaşı ödeniyor. 17 Mart’ta sona ermesi beklenen maaş alınan kararla iki ay daha uzatıldı. Şubat ayına ilişkin beklenen açıklama da geldi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, şubat ayı Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin bugün yapılacağını açıkladı.

İşkur sisteminde ıban numarası bulunanların maaşları hesaplarına yatırılacak. Sistemde bilgisi olmayanların ödemesi ise PTT şubelerinden yapılacak.

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