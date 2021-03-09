Nakdi destek maaşı ne zaman yatacak? Nakdi destek uzatıldı mı?

Nakdi destek maaşı alanlar 2. ay ödemelerinin hesaplara ne zaman yatırılacağını araştırmaya başladı. Peki, nakdi destek parası ne zaman yatar?

Nakdi destek maaşı ne zaman yatacak?

1168 TL olan nakdi destek maaşı asgari ücret zammıyla birlikte 1420 TL’ye çıktı. Her ayın 8’i ile 10’u arasında yatan maaş geçen ay hesaplara 9 Şubat’ta geçti. Mart ayında ise henüz ödeme yapılmadı. Nakdi desteğin hangi gün yatırılacağı ise açıklanmadı.

Nakdi destek uzatıldı mı?

Cumhurbaşkanı Kararı ile İş Kanunu uyarınca işverenin çalışanını işten çıkarma yasağı, 17 Mart'tan itibaren 2 ay daha uzatıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, 4857 sayılı İş Kanunu'nda işçilerin iş akitlerinin feshedilmesinin önüne geçilmesine yönelik düzenlemeyi içeren geçici 10'uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen sürelerin, 17 Mart 2021 tarihinden itibaren 2 ay daha uzatılması düzenlendi.

İş Kanunu'na 16 Nisan 2020 tarihinde eklenen geçici madde ile iş veya hizmet sözleşmelerinin, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller, iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, iş yerinin faaliyetinin sona ermesi, işin sona ermesi halleri dışında, 3 ay süreyle işveren tarafından feshedilmesi yasaklanmıştı.

Ayrıca geçici maddede işverene, çalışanlarını 3 aylığına ücretsiz izne ayırmasına ilişkin düzenlemeye de yer verilmişti.

Cumhurbaşkanı Kararı ile söz konusu düzenlemelerin süresi, 17 Mart'tan itibaren 2 ay daha uzatıldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Normalleşme sürecinde istihdamı korumak için tedbirlerimize devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Nakdi Ücret Desteği ve Fesih Kısıtı'nı 2 ay süreyle uzatıyoruz." ifadesini kullandı.

Alınan kararla birlikte işten çıkarma yasağı ve nakdi destek maaşı 17 Mayıs 2021’e kadar uzatılmış oldu.