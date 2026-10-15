Naile Sultan Korusu’nda çökme: İstinat duvarı yağışa dayanamadı!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İstanbul Beşiktaş’ta etkili olan şiddetli sağanak yağış, Naile Sultan Korusu’nun istinat duvarının çökmesine neden oldu. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.
Olay, dün gece saatlerinde Beşiktaş Ortaköy Mahallesi Portakal Yokuşu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan Naile Sultan Korusu’nun istinat duvarı, kenti etkisi altına alan yağışa dayanamayarak çöktü. Duvardan düşen moloz parçaları çevredeki binaların girişine isabet etti. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Olay nedeniyle Portakal Yokuşu Caddesi trafiğe kapatıldı. Ekiplerin çalışmasıyla yola düşen molozlar kaldırıldı. Caddenin Ulus istikametindeki yol tedbiren trafiğe kapatıldı. Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.