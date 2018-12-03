0553 313 94 23

Nahda Hareketi'ne kapatma davası!

Bir avukat grubu, kendisini Tunus'un 'AK Partisi' olarak gören Nahda Hareketi hakkında "terör bağlantısı" suçlamasıyla, kapatma davası açmaya hazırlanıyor

03 Aralık 2018 Pazartesi 01:51
Nahda Hareketi'ne kapatma davası!

Tunus'ta 2013 yılında suikasta kurban giden muhalif siyasetçiler Şükri Belaid ve Muhammed Brahimi'nin davalarını üstlenen avukat grubu, Nahda Hareketi hakkında "terör bağlantısı" suçlamasıyla parti kapatma davası açmaya hazırlanıyor.

Belaid ve Brahimi Savunma Komisyonu Üyesi Avukat Ali Gülsüm, AA muhabirine yaptığı açıklamada, komisyonun terörle mücadele yasasındaki "terör örgütüyle ilişkili her türlü parti, yapı ve sivil toplum kuruluşunun kapatılmasını" öngören maddeye dayanarak Nahda Hareketi hakkında kapatma davası açacağını söyledi.

Komisyonun elinde "Nahda'nın siyasi suikastlerle ilişkili olduğunu kanıtlayan delillerin bulunduğunu" ileri süren Gülsüm, dava dilekçesini sunacaklarını belirtti ancak sürecin takvimine ilişkin ise bilgi paylaşmadı.

Nahda Hareketi'nden cevap

Buna karşın Nahda Hareketi Milletvekili Semir Dilu da söz konusu girişimden endişe duymadıklarını belirterek bu tür adımları "siyasi rakipleri marjinalleştirme çabası" olarak niteledi.

Nahda Hareketi'nin tüm Tunuslu siyasi parti, sivil toplum ya da kişilerin doğru bulmaları halinde yargıya başvurmalarına saygı duyduğunu aktaran Dilu, "Adalet bu konuda son sözü söyleyecektir." diye konuştu.

Tunus'ta siyasi suikastlar dönemi

Tunuslu solcu siyasetçi Şükri Belaid'in Şubat 2013'te ve Muhammed Brahmi'nin Temmuz 2013'te öldürülmesinin ardından Nahda'nın başında olduğu koalisyon hükümeti, protestolar ve siyasi kaosu engellemek adına istifa ederek görevini teknokrat hükümete bırakmıştı.

Tunus solundan iki önemli ismin öldürülmesinin ardından troyka hükümeti ve koalisyon ortağı Nahda Hareketi yoğun baskı altında kalmıştı.

Brahimi ve Belaid davalarında çalışan hukukçulardan oluşan savunma komisyonu üyeleri, ekim ayında düzenledikleri basın toplantısında, o dönemde İçişleri Bakanlığını elinde bulunduran koalisyon ortağı Nahda Hareketi'nin suikastları "gizli örgütü" aracılığıyla işlediği suçlamalarında bulunmuştu.

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 01:51
  1. Şükri Belaid
  2. Nahda Hareketi
  3. Tunus
  4. Muhammed Brahimi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Erken emeklilik değil haklarımızı istiyoruz"
    1. "Erken emeklilik değil haklarımızı..
    2. Nahda Hareketi'ne kapatma davası!
    3. Cengiz Ünder'den İnter ağlarına..
    4. İşte 2019 yılı vergi, harç ve cezalar
    5. İşte unutulmaz filmlerin kamera arkası..
    6. Yüzü parçalanan vatandaşın inanılmaz..
    7. Osmanlı'nın 1. Dünya Savaşı'nda..
    8. ABD, Esed rejimi mevzilerini vurdu!
    9. A Milli Erkek Basketbol Takımı, Dünya..
    10. Kaşıkçı'nın ölüm emrinin verilmesinde..
    11. Roma ile Inter berabere kaldı
    12. Tunus'ta Nahda Hareketi hakkında..
    13. "İşgal ettiler" diyerek aralarında..
    14. Adana'da park halindeki araçta patlama
    15. Türkiye ile Paraguay arasında bir ilk!
    16. Kaşıkçı'nın WhatsApp yazışmaları,..
    17. TBMM Başkanı Yıldırım Çin'e gitti
    18. GÜNDEM ÖZETİ / 3 Aralık 2018
    19. A Milli Futbol Takımı'nın fikstürü..
    20. Çakar'dan olay açıklama: VAR'ını..
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz davet
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz davet
    Rusya'dan kritik açıklama: Erdoğan ile Putin anlaştı!
    Rusya'dan kritik açıklama: Erdoğan ile Putin anlaştı!
    Erdoğan'dan 'Prens Selman' açıklaması: Cevabına inanamadım
    Erdoğan'dan 'Prens Selman' açıklaması: Cevabına inanamadım
    Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile neden sık görüştüğünü açıkladı
    Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile neden sık görüştüğünü açıkladı
    İçişleri Bakanı Soylu'dan sert sözler! 'Filmi başa sarmayalım'
    İçişleri Bakanı Soylu'dan sert sözler! 'Filmi başa sarmayalım'

    Günün Karikatürü

    2 Aralık 2018
    Muharrem Coşkun'dan yeniakit.com.tr'ye saldıran 'Gezi zekalılara' tokat gibi cevap!
    Muharrem Coşkun'dan yeniakit.com.tr'ye saldıran 'Gezi zekalılara' tokat gibi cevap!
    FETÖ mağdurları evlerini istiyor
    FETÖ mağdurları evlerini istiyor