  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Nagazaki açıklarında kargo gemisi battı
Dünya

Nagazaki açıklarında kargo gemisi battı

Japonya'nın güneybatısındaki Nagazaki eyaleti açıklarında 22 mürettebatlı kargo gemisi battı.

Yeniakit Publisher
2023-01-25 08:06:00 -
Nagazaki açıklarında kargo gemisi battı

Resmi Kyodo ajansına göre Hong Kong bandıralı 6 bin 551 tonluk "Jintan" kargo gemisi Nagazaki açıklarında battı

Danjo Adaları'nın 110 kilometre batısında suya gömülen gemideki 22 mürettebatın 4'ünün kurtarıldığı kaydedildi.

Kargo gemisi mürettebatın 14'ünün Çin, 8'inin Myanmar vatandaşı olduğu bildirildi.

Japonya Sahil Güvenliği, geriye kalan mürettebatı kurtarma faaliyetlerini sürdürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23