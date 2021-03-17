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Gündem Nafakazedelerden çadırlı eylem
Gündem

Nafakazedelerden çadırlı eylem

Yıllardır mağduriyetleri devam eden Süresiz Nafaka Mağdurları, açıklanan İnsan Hakları Eylem Planı’ndan da umduğunu bulamayınca sahaya inmeye karar verdiler.

Yeniakit Publisher
2021-03-17 09:28:00 -
Nafakazedelerden çadırlı eylem

Süresiz Nafaka Mağdurları Platformu Başkanı İlhan Ergincan, “5 yıldır sürdürdüğümüz mücadelemizde, artık sabırlar tükendi ve yasanın çıkacağına dair güvenimiz bitti. Süresiz nafaka ile mağdurlar yeniden yuva kuramayacak duruma ve yuva kuranların yuvaları ise dağılma noktasına geldi. Evlilikler ticaret haline döndü; boşanma durumunda nafaka, tazminat ve altınlar gelir kapısı oldu. Çocuklar boşanmanın kozu olarak babalarına gösterilmedi. Evlatlar babalarına hasret bırakıldı. Evlatlarını görme hasretiyle yanan babalar bir malmış gibi para vererek haciz ile yavrularını görmek zorunda kaldı” dedi. “İnsan Hakları Eylem Planı”nda sürekli kadına şiddete değinildiğini dile getiren Ergincan, “Erkeğe uygulanan psikolojik şiddet, boşanma davalarında yaşadıkları adaletsizlikler, işsiz kalan erkeğin ödeyemediği nafaka için 3 ay tazyik hapsi yatması, çocukların mal gibi haczedilmesi es geçildi’’ ifadelerini kullandı.

“Onurlu mücadelemizde tüm yasal yollardan hakkımızı aradık” diyen Ergincan, “Diyarbakır Annelerinin evlatlarını araması gibi, bizler de adalet arayacağız. Ailenin korunması için, boşanma davalarında yaşanılan adaletsizliğe dur demek için, nafakaya adil süre getirilmesi için, erkeklerin onurlu yaşaması için, tazyik hapsinin sonlanması için, çocuk haczinin kaldırılması için, gelecek nesillerimizin devamı için, Ankara’da AK Parti Genel Merkezi önünde çadır kurup hakkımızı aramaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

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