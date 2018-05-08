Nafakazedeler sosyal medyayı salladı: Tek umudumuz Erdoğan!

YENİAKİT.COM.TR - 6284 sayılı kanunla aileler parçalanırken, ‘süresiz nafaka’ uygulamasıyla, ayrılan eşlerin yeniden yuva kurmasının önüne geçiliyor. Akit'in daha önce de gündeme getirdiği 'Nafakazedeler' sosyal medyada seslerini duyurmaya çalışıyor. Twitter'da gündem olan "ReisSüresizNafakayıÇöz" etiketiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenen mağdurlar, bu konuyu sadece Cumhurbaşkanının çözebileceğini ve yardım beklediklerini ifade etti.

Aile kurumunu çökerten kanuni hükümler tartışılmaya devam ediyor. 6284 sayılı kanunla yuvası parçalanan çiftlerin, 3444 ve 4721 sayılı kanunlardaki ‘süresiz nafaka’ uygulamasıyla ise bir daha evlilik yapmalarının büyük oranda önüne geçtiği ortaya çıktı.

KÖLE GİBİ ÖMÜR BOYU ÖDÜYOR, ÖDEYEMEZSE HAPİS

“Yoksulluk nafakası” adı altında uygulanan süresiz nafaka, 1988’den önce 1 yıl olarak uygulanıyordu. 743 sayılı medeni kanuna göre erkeğin, yoksulluk durumu olan eski eşine nafaka ödeme süresi 1 yıl ile sınırlandırılıyordu. 4 Mayıs 1988 tarıhinden bu yana eski eşe ödenen nafaka süresi, ömür boyu olarak standartlandırıldı.

Süresiz yolsulluk nafakasına göre erkek, kadının talebi olması durumunda bir gün evli kalmış olsalar dahi eski eşine her ay belirli bir bedelde nafaka ödemek zorunda. Kadın, evlenmediği ve sigortalı bir işe başlamadığı takdirde eski eşinin nafakasını ölene kadar alma hakkına sahip oluyor. Her ay düzenli olarak ödenmesi gereken nafaka ödenmez veya gecikirse mahkemeye ulaştırılan şikayet sonucu erkeğe 3 ay hapis cezası uygulanıyor. 3 ay hapis yatıp çıkan erkek, biriken bahse konu borçları ödeyemediği takdirde tekrar üç ay hapis cezasına mahkum ediliyor. Ödeyememe durumunda hapis cezaları tekrarlanarak ömür boyu sürüyor.

YENİ YUVA KURULAMIYOR

Büyük mağduriyetlere yol açan süresiz nafaka uygulaması suistimaller zincirine neden oluyor. Kötü niyetli kadınlar, eski eşinden ciddi meblağlarda nafaka aldığı için bu hakkı kaybetmemek adına bir daha evlenmiyor. Gönül birlikteliği yaşadığı erkekle ise evlenmeyip evlilik dışı ilişki yaşayarak nafaka almayı sürdürüyor. Avukatların da yönlendirmesiyle kadınlar bu şekilde süresiz nafaka için iffetsiz hayat sürmeye mahkum ediliyor. Eşinden ayrılan ve süresiz nafaka ödeyen erkekler ise yeni bir yuva kurmaya yanaşamıyor. Yeni bir evlilik yapsalar dahi bu mali yük devam ediyor.

VATANDAŞLAR CUMHURŞKANI ERDOĞAN'A SESLENDİ

Sosyal medya platformu Twitter'dan seslerini duyurmaya çalışan nafakazedeler, "ReisSüresizNafakayıÇöz" etiketiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi. Tek umutlarının Cumhurbaşkanı Erdoğan olduklarını ifade eden mağdurlar, çözüm bekliyor.

İşte o mağdurların paylaşımları: