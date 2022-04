Nafakazede AYM’ye gidiyor

Yaklaşık 3 milyon “süresiz nafaka” mağduru vatandaş, iktidardan bir an önce adım atmasını beklerken, yargıya başvurular da başladı.

Kanun çıkarılmalıydı

Konuya ilişkin Akit’e konuşan Süresiz Nafaka Mağdurları Platformu Kurucusu İlhan Ergincan, şunları dile getirdi: “Temel taşımız ailenin yıkılmasına izin vermemek ve 3 milyonu aşkın süresiz nafaka mağdurunun hakkını savunmak adına Anayasa Mahkemesine (AYM) süresiz nafakanın iptali için başvuruyoruz. Hükümet kanadından sürekli ertelenmemiz ve kanunun çıkarılması yönünde adımlar atılmaması nedeniyle artık hakkımızı AYM’ye aramaya karar verdik. Bu hafta itibariyle boşanma davası sonuçlanmış, üst mahkemelerce de kararı onanmış 3 mağdurumuz ile birlikte Anayasa Mahkemesi’ne ömür boyu nafakanın adil olmadığı ve süre konulması gerektiği hakkında başvuru yapacağız.”

En büyük zararı aile gördü

Ergincan, şöyle devam etti: “Başvuruda ayrıca TEFE-TÜFE nedeniyle her yıl yüzde yüz üzerinden artan nafaka miktarlarının son bulması ve uzayan mahkeme süreleri ile ilgili de başvurumuz olacak. Aile değerlerimizin korunması, Ailenin yaşatılması, evlilik birliğinin sürdürülebilir olması ve gerçek mağdur kadın-erkek-çocukların korunması adına milyonlarca mağdurumuzun temsilcisi olarak adım atmaktan yılmayacağız ve korkmayacağız. Haklı mücadelemiz son bulana kadar bu uğurda mücadelemize her türlü yasal yollardan devam edeceğiz. Son 10 yılda her sene 200 bin üzeri boşanma davası ile Aile birliğinin temelden sarsıldığı ve evliliklerin azaldığı bir süreç ile ilgili müdahale edilmemiş ve yanlış Aile politikaları ile Aile büyük zarar görmüştür.”