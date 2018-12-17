Nafakanın asıl mağduru yeni eş ve dört çocuk

Adalet Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın süresiz nafaka sorununun çözümü için yaptıkları ortak çalışmadan hala bir sonuç çıkmazken, Akit Gazetesi, nafaka mağdurlarının acı hikâyelerine mercek tutmaya devam ediyor. Mağdur Arif Baykal, ayrıldığı eski eşine nafaka ödeyemediği için hapis tazyik ile cezalandırıldığını ve ikinci evliliğinden olan çocuğunun rahatsızlanması nedeniyle cezaevinden kaçtığını anlattı. Baykal, “Biz mağdurlar için hiçbir adım atmayan yetkililere soruyorum, Artık yapacak bir şeyim kalmadığından, Pazartesi günü teslim olmayı düşünüyorum. 5 ay boyunca çocuklarıma ve eşime kim bakacak?” dedi. Olayla ilgili sorularımızı yanıtlayan ikinci eşi S. Baykal, “Evimiz kira. En küçüğü 1 yaşında 4 çocuğumuz var. İkisi ilkokula gidiyor. Eşim de nafaka yüzünden hapse girerse bize ne olacak, kim bakacak?” diye dert yandı.

“5 ay hapis yatacağım!”

Nafaka belasının bir türlü peşini bırakmadığını belirten Arif Baykal, “Nafakaları ödeyemediğim için hapse girdim ve 30 gün kadar cezaevinde kaldıktan sonra, ikinci eşimden olan çocuğumun rahatsızlandığını öğrendim. Nafaka nedeniyle hapse girdiğim için eşimle çok tartışma yaşadım. Eşimin ailesinin ekonomik durumu iyi olmadığı için, eşim çocuğu hastaneye götüremedi. Dolayısıyla bir yerden de desteğimiz olmadığı için mecburen çocuğumu hastaneye götürmek için firar etmek zorunda kaldım. Olayı Akhisar Savcılığı’na dilekçe yazarak bildirdim. Ancak Hâkim Bey, ‘Sanığın kaçmaya eğilimi olduğundan 5 ay hapis cezasına karar verilmiştir’ diyerek dilekçemi dikkate almamış. Ben çocuğum hastalandı diye firar ettim. Bu çocuklarda mı babasız kalsın?” şeklinde konuştu.

2013 yılında boşandığını belirten Baykal, “Her sene ödediğim nafaka miktarı yüzde 20 oranında artıyor. İlk sene 900 TL nafaka ödemeye başladım. Şu anda aylık nafaka olarak bin 640 TL ödüyorum. Eskiden çok iyi gelirim vardı. Ama maalesef şu anda şoförlük yapıyorum. Mahkemeye nafaka düşürme davası açtım. O da istinafa göndermiş. Tekrar kazandık, mahkemeye temyize gönderdi. Normalde nafaka 500 TL’ye düştü ama temyizden haber gelene kadar bin 640 TL ödüyorum. Gerçekten yeter artık. Yetkililerin bizi duymasını istiyorum. Benim şu andaki eşim de, çocuklarım da ve ben de mağdurum. Ödeme gücüm yok. Cezaevi, cezaevi bıktım artık. Ben hırsızlık, dolandırıcılık yapmadım. Ben boşandığım eş için hırsızlık da yapamam. Devlet yetkilileri beni duyun artık, ben bıktım bu hayattan. Nafaka ödemesi yüzünden kirayı ödeyemediğim için bütün ev sahipleriyle mahkemelik oldum” sözleriyle isyan etti.

“4 çocukla ne yapacağım!”

Arif Baykal’ın eşi S. Baykal da içinde bulundukları durumu Akit’e aktarırken, “4 çocuğumla birlikte ortada kaldım. Eşim 5 ay hapis yatacak. Çünkü eşim cezaevinden kaçtı. Çocuğum yeni doğmuştu ve hastaydı. Gece sürekli ateşleniyordu. Ben de bu ateşi düşüremedim. Ertesi gün eşim cezaevinden aradı ben de çocuğun sabaha kadar uyuyamadığını, sürekli ateşlendiğini, para olmadığı için çocuğumu hastaneye götüremediğimi anlattım. Eski eşine nafaka ödeyemediği için içeri girdi diye eşimle tartıştım. O da para bulmak ve çocuğa ilaç almak için cezaevinden kaçmış. Şu anda eşim işsiz kaldı. Ben 4 tane çocukla nasıl geçineceğimi hiç bilmiyorum. Herhalde bu şekilde bizim de sonumuz gelecek. Kirada oturuyoruz” diye dert yandı.

Çocuğu hastalandığı için nafaka yüzünden bulunduğu hapisten kaçmak zorunda da kalan Arif Baykal, dört çocuğu ile birlikte. Boy boy dört çocuk, anneleriyle birlikte babaları gelene kadar cezaevi yolu gözleyecek.