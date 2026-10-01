Nafakada referans inancımız olsun!

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Türkiye’de aileleri parçalayan devşirme uygulamalardan bir bir geri dönülürken, CHP ile avaneleri ve arka bahçesi konumundaki feminist oluşumların ısrarla savunduğu süresiz nafaka zulmünde önemli bir aşamaya geçildi. Anayasa Mahkemesi, Türk Medeni Kanunu’nun 175. maddesindeki ‘boşanan eşe süresiz yoksulluk nafakası’ öngören düzenlemeyi iptal etti.

AYM GÖREVİNİ YAPTI, SIRA TBMM’DE

Gerekçeli karar Resmi Gazete’de yayımlanırken, mevcut uygulamanın sürmemesi için yasa koyucu konumundaki TBMM’nin 9 aylık süre zarfında yeni bir düzenleme yapması gerekiyor. Uzmanlar, kıyak emeklilik olarak nitelendirilen, yeni yuvanın kurulmasında en büyük engel olan nafakada Türk aile yapısının ruh köküne ve İslami esasları temel alan düzenleme yapılması gerektiğini söyledi. AYM’nin kararını gazetemize değerlendiren Türkiye Aile Hareketi Başkanı İlhan Ergincan, şunları dile getirdi: “Karar, nafaka konusunda toplumsal adalet ve aile hukuku açısından gecikmiş fakat son derece hayati bir adımdır. Yıllardır devam eden ‘süresiz nafaka’ dayatması, evlilik birliği sona erdikten sonra dahi taraflardan birine ömür boyu süren, ölçüsüz bir mali ve psikolojik yük bindirmekteydi. Mahkemenin gerekçesinde de çok net vurgulandığı üzere; kusuru dahi bulunmayan veya daha az kusurlu olan bir kişinin, evlilik bittikten sonra hayatı boyunca diğer tarafa bağımlı/borçlu kılınması, anayasal güvence altındaki maddi ve manevi varlığın korunması hakkıyla bağdaşmıyordu.

NAFAKA EN FAZLA 1 YIL OLMALI

Mahkeme, somut olayın şartlarına bakılmaksızın kategorik olarak süresiz nafaka öngörülmesinin haklar arasındaki makul dengeyi yok ettiğini açıkça tespit etmiştir. İptal kararı, nafakanın somut duruma göre belirli bir süreyle sınırlandırılmasının önünü açmıştır, süre net belirlenmeli hakim takdirine bırakılmamalıdır. Şimdi görev Meclis’tedir. Nafaka süresi Türk aile yapısına, inancımıza ve vicdanımıza uygun olmalı bu da en fazla 1 yıl olmalı gerisi sosyal devletin görevi.”