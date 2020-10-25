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Gündem Nafaka rakamları babaların belini büküyor
Gündem

Nafaka rakamları babaların belini büküyor

Süresiz nafaka sistemiyle ilgili yeniden yapılan görüşmelerde Adalet Bakanlığı, alt sınır 2 üst sınır 6 yıl olsun önerisinde bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-10-25 09:36:00 -
Nafaka rakamları babaların belini büküyor

CHP’li kadın vekiller bu öneriye olumsuz görüş bildirdi. Mağdurlar, süresiz nafaka uygulamasındaki sürenin belirleneceği günü beklerken, karşı çıkanlara öfkeli. Akit’e konuşan Süresiz Nafaka Mağdurları Platformu Kurucu Başkanı İlhan Ergincan, şunları dile getirdi: “CHP vatana, millete faydası dokunacak her türlü kanunlar ve durumda ana muhalefetin kara yüzü olmustur ve karşı çıkmıştır. Aile üzerinden kirli ellerinizi çekin. CHP’nin derdi mağdur kadınlar degildir, ailenin devamı hiç değildir. Yalan yanlış beyanlar ile 370 TL ortalaması uydurma rakamı ile kirli ve yalan siyaset sürdürmeye devam etmektedirler.”

Ortalama Bin TL’yi geçiyor

CHP milletvekillerine gerçek rakamları vermeye hazır olduklarını belirten Ergincan, şöyle devam etti: “Çalışmayan ama nafaka ödemek zorunda kalan mağdurların nafaka ortalaması 582.86 TL, çalışan mağdurlarının nafaka ortalaması 780.27 TL, tüm mağdurların nafaka ortalaması ise 704.17 TL. 3’te 1’i de üniversite mezunu. Çalışmayan mağdurların kadın ve çocuğa ödediği nafaka ortalaması 869.59 TL, çalışan mağdurların kadın ve çocuğa ödediği nafaka ortalaması 1.099,04 TL, her bir çocuk için ödenen iştirak nafakası ortalaması 512.88 TL’dir. Ayrıca nafakasını ödeyemediği icin tazyik hapsinde olanların sayısı da 30 bin civarındadır ve kucumsenmeyecek bir rakamdır.”

Zulüm bir an önce son bulsun!

Süresiz nafakanın adil olmadığını vurgulayan Ergincan, sözlerini şöyle tamamladı: “Süresiz nafaka konusu bizim aileyi koruma ve onur mücadelemizdir. Bu konuda yanlış yapan siyasi parti kim olursa olsun Elif gibi dimdik karşısında dururuz. Hükümetimizden beklentimiz sözde kadın haklarına, CHP zihniyetine, feministlere, PKK yandaşlarına taviz vermeden bir an önce süresiz nafaka ve çocuk haciz adaletsizliğine son vermeleridir.”


Yeni Akit Gazetesi
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