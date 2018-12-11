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Nafaka mağdurları hükümetten somut adım bekliyor

Sayıları iki milyonu bulan “süresiz nafaka ve maddi, manevi tazminat mağdurları”, gerekli kanuni düzenlemenin yapılması için TBMM’ye başvuruyor.

11 Aralık 2018 Salı 12:52
Nafaka mağdurları hükümetten somut adım bekliyor

Süresiz nafaka ve maddi, manevi tazminat mağdurları”, gerekli kanuni düzenlemenin yapılması için TBMM’ye başvuruyor. Dilekçelerde, mağdurların sayısının iki milyonu bulduğu belirtilerek, “Süresiz nafaka ve boşanmalarda maddi manevi tazminat taleplerinde adil düzenleme getirileceği” maddesinin, hükümetin icraat programında yer aldığı ifade edildi. Verilen süre dolmasına rağmen “süresiz nafaka ve maddi manevi tazminat mağduriyetlerinin” giderilmediği anlatılarak, Adalet Bakanlığı ile Aile Bakanlığının 10 Ekim 2018 tarihinde birlikte düzenledikleri ‘’Nafaka Çalıştayı’’nın sonuçlarının da kendileriyle paylaşılmadığı; o tarihten bugüne, yetkililer tarafından konuyla ilgili herhangi bir açıklama da yapılmadığı belirtildi.

Vicdanlı bir yasa bekliyoruz

Dilekçelerde, şunlar kaydedildi: “Biz mağdurlar olarak hâlâ süreli, hakkaniyetli, vicdanlı bir nafaka ve tazminat yasası beklemekteyiz. Süreç, her geçen gün bizlerin aleyhine işlemekte ve mağduriyetimiz günden güne büyümektedir. Gerçek anlamda sosyal devlet ve kadın erkek eşitliği ilkesine tamamen aykırı olan süresiz yoksulluk nafakası ve kusur oranına bakmaksızın genellikle erkeğe yüklenen maddi manevi tazminat ile ilgili adil ve acil çözüm talebimiz devam etmektedir. Bu konuda yetkililerden somut bir adım beklemekteyiz.

Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 12:52
  1. TBMM
  2. Süresiz nafaka
  3. maddi manevi tazminat mağdurları
  4. hükümetin icraat programı
  5. Nafaka Çalıştayı
  6. Adalet Bakanlığı
  7. Aile Bakanlığı
  8. nafaka
  9. nafaka mağdurları

YORUM YAZ

  • aliali37 dk önce
    Allah razı olsun Akit gazetesinden, en azından mağduriyetimizi dile getiriyor. Sn. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan da biran önce konu ile ilgili 100 günlük eylem planını hayat geçirmesini rica ediyoruz. Allah Rızası için Reis çöz şu nafaka cezasını.
  • AbdullahAbdullah1 sa önce
    Dul kadınlar ne yapacak peki? Zorla iş mi bulacaklar? Kurda kuşa yem mi olacaklar?
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