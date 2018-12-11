Nafaka mağdurları hükümetten somut adım bekliyor

“Süresiz nafaka ve maddi, manevi tazminat mağdurları”, gerekli kanuni düzenlemenin yapılması için TBMM’ye başvuruyor. Dilekçelerde, mağdurların sayısının iki milyonu bulduğu belirtilerek, “Süresiz nafaka ve boşanmalarda maddi manevi tazminat taleplerinde adil düzenleme getirileceği” maddesinin, hükümetin icraat programında yer aldığı ifade edildi. Verilen süre dolmasına rağmen “süresiz nafaka ve maddi manevi tazminat mağduriyetlerinin” giderilmediği anlatılarak, Adalet Bakanlığı ile Aile Bakanlığının 10 Ekim 2018 tarihinde birlikte düzenledikleri ‘’Nafaka Çalıştayı’’nın sonuçlarının da kendileriyle paylaşılmadığı; o tarihten bugüne, yetkililer tarafından konuyla ilgili herhangi bir açıklama da yapılmadığı belirtildi.

Vicdanlı bir yasa bekliyoruz

Dilekçelerde, şunlar kaydedildi: “Biz mağdurlar olarak hâlâ süreli, hakkaniyetli, vicdanlı bir nafaka ve tazminat yasası beklemekteyiz. Süreç, her geçen gün bizlerin aleyhine işlemekte ve mağduriyetimiz günden güne büyümektedir. Gerçek anlamda sosyal devlet ve kadın erkek eşitliği ilkesine tamamen aykırı olan süresiz yoksulluk nafakası ve kusur oranına bakmaksızın genellikle erkeğe yüklenen maddi manevi tazminat ile ilgili adil ve acil çözüm talebimiz devam etmektedir. Bu konuda yetkililerden somut bir adım beklemekteyiz.”