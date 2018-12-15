Nafaka mağdurları adalet bekliyor

Süresiz nafaka mağdurları, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz gün açıklanan ikinci 100 günlük eylem planında toplumun her kesimini yakından ilgilendiren birçok konu ele alınırken, süresiz nafaka mağdurları ve 6284 sayılı kanunda yapılması planlanan değişiklerin eylem planına girmemesinin kendilerini üzdüğünü belirttiler.

Somut adımlar bekliyoruz

Süresiz Nafaka Mağdurları Platformu yetkilileri, gazetemize yaptığı açıklamada, şu değerlendirmede bulundu: “Süresiz Nafaka’ya adil süre getirilmesi konusunda ağustos ayında açıklanan ilk 100 günlük eylem planında bulunması biz mağdurları mutlu etmişti. Tüm mağdurlar Cumhurbaşkanımızın sözünü senet olarak bilmiş, bu konuda somut adımlar atılacak diye umut etmiştik. Maalesef ki hayal kırıklığına uğradık ve kandırıldık. Mağdurlar olarak beklentimiz Süresiz Nafakaya Adil süre getirilmesi konusunda çalıştay harici atılmayan somut adımların sebeblerini verilen sözlerin tutulmama sebebleri hakkında açıklama beklemekteydik. Bu süreçte atılmayan adımlar, ülkemizin aile yapısını yıkmak için uğraşan Mor Çatı ve feminst kadın gruplarını mutlu etmiştir. Göstermelik yapıldığını düşündüğümüz çalıştayda mağdurlar sadece oyalanmıştır. Çalıştay sonucu bile kamuoyuna ve mağdurlara açıklanmamıştır.”

Adaletli yargılanma talebi

“Bir ülke aile ve adalet ile ayakta durur” diyen yetkililer, şunları ifade ettiler: “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın kuralı, sözde değil özde yaşatılmalıdır. Mağdurların istedikleri adaletli bir ülkede eşit şartlarda yargılanmak ve süreli nafaka ödemektir. Hükümetimiz, KADEM etkisinde kalarak bu süreci ertelemiştir. Biz mağdurlara kanunun neden 100 günlük süreçte çıkarılmadığının ivedi şekilde açıklanması gerekmektedir. Unutulmamalıdır ki süresiz nafakaya adil süre getirilmesi seçim malzemesi yapılacak bir konu değildir. Siyaset üstü bir toplumsal yarayı menfaat için hiçbir siyasi parti kullanamaz. Bizleri seçim sonrasına bırakanları her türlü demokratik tepki ile gereken cevabı sandıkta vereceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın.”