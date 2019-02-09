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Nadir görülen hastalıklar için Meclis araştırma komisyonu kurulacak

ALS, SMA, MS ve DMD ile kesin tedavisi bilinmeyen diğer hastalıkların, tedavi ve bakımlarında karşılaşılan zorlukların çözümü amacıyla Meclis araştırma komisyonu kurulmasına ilişkin TBMM kararı Resmi Gazete'de yer aldı

09 Şubat 2019 Cumartesi 02:03
Nadir görülen hastalıklar için Meclis araştırma komisyonu kurulacak

ANKARA (AA) - Amyotrofik Lateral Skleroz (ALS), Spinal Müsküler Atrofi (SMA), Multipl Skleroz (MS) ve Duchenne Musküler Distrofi (DMD) ile kesin tedavisi bilinmeyen diğer hastalık türlerine ilişkin mevcut durumun tespit edilip, tedavi ve bakım yöntemlerinin belirlenmesi, hastaların ve yakınlarının problemlerine ilişkin çözüm yöntemlerinin geliştirilmesi amacıyla Meclis araştırma komisyonu kurulmasına ilişkin TBMM kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, ALS, SMA, DMD, MS hastalıklarında ve kesin tedavisi bilinmeyen diğer hastalıklarda uygulanan tedavi ve bakım yöntemleri ile bu hastalıklara sahip kişiler ve yakınlarının yaşadıkları sorunların ve çözümlerinin belirlenmesi amacıyla Anayasa'nın 98'inci, İçtüzük'ün 104 ve 105'inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına karar verildi.

Söz konusu karara göre, 12 üyeden oluşacak komisyonun çalışma süreleri başkan, başkanvekili, sözcü ve katip seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olarak belirlendi. Komisyon üyeleri gerektiğinde Ankara dışında da çalışabilecek.

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Haber Tarihi: 09 Şubat 2019 Cumartesi 02:03
  1. Nadir görülen hastalıklar için Meclis araştırma komisyonu kurulacak
  2. Resmi Gazete
  3. TBMM Kararı

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