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Medya Nadide Sultan apar topar kurban kestirdi! İşte nedeni...
Medya

Nadide Sultan apar topar kurban kestirdi! İşte nedeni...

Şarkıcı Nadide Sultan'ın hareket halindeki aracı bir anda yanmaya başladı. Ölümden dönen şarkıcı, bir gün sonra kurban kestirdi.

Yeniakit Publisher
2021-09-27 11:02:00 -
Nadide Sultan apar topar kurban kestirdi! İşte nedeni...

Milliyet'ten Sercan Kısmet'in haberine göre; Nadide Sultan’ın, cumartesi akşamı oğlu Kaan’la eve giderken, bir anda kullandığı aracın arka koltuğu yanmaya başladı.

Çocuğunun uyuduğu sırada alevleri görüp panikleyen şarkıcı, önce kısa süreli bir şok yaşadı.

Elektrik kaynaklı çıkan yangına söndürme tüpüyle müdahale eden Sultan, çok korktuğunu belirtti.

Olayı büyümeden önleyen ve oğluyla ölümden dönen şarkıcı, bir gün sonra ise kurban kestirdi.

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