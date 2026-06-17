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Yaşam Nadasa bırakılınca renklendi! Gelincik tarlasına dönüştü
Yaşam

Nadasa bırakılınca renklendi! Gelincik tarlasına dönüştü

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
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Kastamonu’da nadasa bırakılan bir tarla, kendiliğinden yetişen gelinciklerle kırmızıya boyandı...

Kastamonu’da boş bırakılan bir tarla, kendiliğinden açan gelinciklerle adeta kırmızı bir örtüyle kaplandı. Kastamonu-İnebolu kara yolu kenarında Ahmetbey köyü sınırlarında bulunan nadasa bırakılmış tarla, kırmızı çiçeklerle süslendi. Bölgeyi ziyaret eden vatandaşlar ve fotoğrafçılar, bu doğal güzelliği fotoğraflayarak güzel vakit geçiriyor.

 

Doğa fotoğrafçısı Cebrail Keleş, Kastamonu'da yeni bir güzellikle karşı karşıya olduklarını söyledi. Çiftçiler tarafından sürülmemiş bir tarlanın farklı bir güzelliğe sahne olduğunu anlatan Keleş, "Şu anda arkamızda bulunan o kıpkırmızı gelincikler o kadar güzel bir peyzaj oluşturuyor ki bunu kelimelerle tarif etmek imkansız. Biz doğa fotoğrafçıları bu mevsimlerde gözümüz her gittiğimiz yerde, yol kenarlarında oluyor. Çünkü o gelinciklerin ne zaman nerede hangi tarlada açacağını hiç kimse bilmiyor. Sadece gelincikler biliyor." dedi.

 

Keleş, "Bir sene önce burada ekin ya da başka bir mahsul varken burayı nadasa bırakan çiftçimiz bize müthiş bir tablo hazırlamış. Belki farkında değil, belki farkında. Fakat gelinciklerin böyle masum, narin ve zarif görünümleri her şeye değer. Özellikle fotoğrafçılar açısından burayı görmek insana müthiş bir mutluluk, müthiş bir doygunluk ve ruhuna huzur getiriyor." diye konuştu.

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