Bölgeye gelen fotoğrafçılar, doğanın sunduğu bu benzersiz manzarayı çekip, birbirinden güzel kareler elde ediyor. Nemrut Kalderası, Arin Gölü, Aygır Gölü, Süphan Dağı ve Sütey Yaylası gibi önemli doğal zenginliklere sahip olan Bitlis, her yıl binlerce yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlıyor. Turist sayısı her geçen gün artarken; doğal ve kültürel değerleriyle öne çıkan kent, bölgenin yükselen turizm destinasyonları arasında gösteriliyor.