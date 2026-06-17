İsot'un sıralamadaki yeri şaşırttı: Dünyanın en acı biberleri açıklandı!
Dünyanın en acı biberleri listesinde isotun yeri çok şaşırttı...
Dünyanın en acı biberleri listesinde isotun yeri çok şaşırttı...
Dünyanın en acı biberleri, Scoville Acılık Ölçeği'ne göre bir kez daha sıralandı. Acılık seviyelerinin bilimsel verilerle ölçüldüğü listede farklı ülkelerden birçok biber türü yer alırken, Türkiye'nin meşhur lezzetlerinden isot da dikkat çeken isimler arasında bulundu. İşte dünyanın en acı biberleri ve sıralamadaki yerleri...
Scoville ölçeğine göre hazırlanan dünyanın en acı biberleri listesi güncellendi. Acılık seviyelerinin bilimsel yöntemlerle ölçüldüğü sıralamada, farklı coğrafyalardan birçok biber türü yer alırken Türkiye'nin ünlü acı lezzetlerinden isot da kendine yer buldu. Peki milyonlarca acı severin merak ettiği listede isot kaçıncı sırada yer aldı ve dünyanın en acı biberi hangisi oldu? İşte damakları zorlayan o sıralama...
Acı ölçümünü yapmamızı bugün mümkün kılan Wilbur Scoville 1865 yılında Amerika'da doğdu. Aslında kendisi, bir aşçı değil eczacıydı. Yaşadığı dönemde asıl ününü, 1960'lı yıllara kadar başvuru kaynağı olarak kullanılan The Art of Compounding (Bileşim Sanatı) adlı kitabıyla kazandı. Aynı zamanda dönemin en büyük ilaç şirketlerinden birinde çalıştı ve burada önemli araştırmalara imza attı.
Scoville bu araştırmalarında bugün hala kullanılan Scoville acılık ölçüm sistemini geliştirdi. Bu sistem, biberlerin ne kadar acı olduğunu sayısal olarak ölçmeyi mümkün kıldı.
Scoville ölçeği, aslında ağrı kesici bir kremi geliştirirken ortaya çıktı. Kremde kullanılan ana maddelerden biri, biberlere acılığını veren kapsaisindi. Şirket, farklı biberlerdeki kapsaisin oranını doğru şekilde ölçmek istiyordu.
O yıllarda laboratuvar teknolojisi bugünkü kadar gelişmiş değildi. Bu nedenle Scoville, ölçüm için insanların tat alma duyusundan yararlandı.
Kurutulan biberler sıvı haline getirildi, ardından şekerli suyla seyreltilerek tadım yapan kişilere verildi. Acı tadın artık hissedilmediği noktaya kadar kullanılan şeker miktarı, biberin Scoville derecesi olarak belirlendi.
Zamanla kremin içeriği değişti ve kapsaisin ana etken madde olmaktan çıktı. Ancak Scoville'in geliştirdiği yöntem, acı biber dünyasında kalıcı bir iz bıraktı.
Acı biber yendiğinde vücut endorfin salgılıyor. Bu da birçok kişinin acıyı sevmesine ve daha acı tatlar denemesine neden oluyor. Bu ilgi, üreticileri her geçen yıl daha da acı biberler geliştirmeye yöneltiyor.
Peki günümüzde en acı kabul edilen biber hangisi ve isot bu sıralamada kendisine nasıl bir yer buluyor? İşte yanıtı…
10. HALEP BİBERİ SHU: 5.000–10.000
9. SERRANO BİBERİ SHU: 10.000–25.000
8. CAYENNE BİBERİ SHU: 30.000–50.000
7. TABASCO BİBERİ SHU: 30.000–50.000
6. JAMAİKA ACI BİBERİ SHU: 100.000–200.000 5. SCOTCH BONNET BİBERİ SHU: 150.000–325.000 4. HABANERO BİBERİ SHU: 150.000–350.000
3. BHUT JOLOKİA BİBERİ SHU: 600.000–1.041.427 2. CAROLİNA REAPER BİBERİ SHU: 1.500.000–2.200.000 1. PEPPER X SHU: 2.693.000
İSOT KAÇINCI SIRADA? Ülkemizde sıkça kullanılan ve Şanlıurfa'ya özgü bir biber olan isotun acılığı ise Scoville ölçeğine göre 30.000-50.000 SHU'dur. Yani en acı biberler sıralamasında 7. sırayı paylaşıyor. Ülkemizin en acı biberi ise Samandağ biberidir. Scoville ölçeğine göre ortalama 50.000 SHU'dur.
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