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Gündem Barış Yarkadaş Özel’ci Sav’ın sözlerini paylaştı ve tespiti yaptı! “Geldikleri nokta bu, partiye kayyım isteyecekler!”
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Barış Yarkadaş Özel’ci Sav’ın sözlerini paylaştı ve tespiti yaptı! “Geldikleri nokta bu, partiye kayyım isteyecekler!”

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Barış Yarkadaş Özel’ci Sav’ın sözlerini paylaştı ve tespiti yaptı! "Geldikleri nokta bu, partiye kayyım isteyecekler!"

Kemal Kılıçdaroğlu yanlısı Gazeteci Barış Yarkadaş, Özel’ci Önder Sav’ın açıklamalarını paylaşarak, “Geldikleri nokta işte bu: Partiye kayyım isteyecekler” dedi.

Önder Sav, İdeal Politik’e yaptığı açıklamada, Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin düştüğünü ve partiye kayyım atanabileceğini belirtiyor. “26 Temmuz’a kadar kurultayın yapılması gerekiyor değil mi?” şeklindeki soruyu yanıtlayan Sav, “Şimdilik o çözüm bende kalsın! Kurultayın yapılmasının önünde hiçbir engel yoktur. Parti Meclisi düştüğü için MYK yetkisizdir. Kayyım ya da geçici kurul tayini istenebilir” şeklinde konuşuyor.

“CHP’NİN SEÇİME GİREMEME RİSKİ YOK”

Önder Sav’ın açıklamalarına tepki gösteren CHP eski İstanbul Milletvekili Gazeteci Barış Yarkadaş ise, “Geldikleri nokta işte bu: Partiye ‘kayyım’ isteyecekler. Açıkça söylüyorlar bunu da… CHP’nin seçime girememe riski yok. Bu da koca bir yalan” ifadelerini kullandı.

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