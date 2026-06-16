Van semalarında gün batımının ardından ortaya çıkan ince ay hilali, gökyüzünde kartpostallık manzaralar oluşturdu. Van Gölü kıyıları başta olmak üzere kentin birçok noktasından gözlemlenen hilal, fotoğraf tutkunları ve gökyüzü meraklıları tarafından ilgiyle izlendi. Günün son ışıklarıyla birlikte beliren hilal, Van'ın doğal güzellikleriyle birleşerek eşsiz görüntüler sundu. İslam dünyasında önemli bir yere sahip olan Muharrem ayının başlangıcını simgeleyen hilal, manevi atmosferi de beraberinde getirdi. Vatandaşlar, yeni hicri yılın hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.