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Foto - Van semalarında görsel şölen! Muharrem ayının ikinci gecesinde nefes kesen manzara

Van semalarında Muharrem ayının ikinci gün hilali, gezegenlerle birlikte kartpostallık görüntüler oluşturdu.

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Foto - Van semalarında görsel şölen! Muharrem ayının ikinci gecesinde nefes kesen manzara

Gün batımının ardından ortaya çıkan ince hilal, parlaklığıyla dikkat çeken Venüs, Jüpiter ve Merkür ile birlikte Van semalarında eşsiz bir manzara sundu. Özellikle Van Gölü kıyıları ve yüksek kesimlerden izlenen gökyüzü olayı, seyredenleri kendine hayran bıraktı.

#3
Foto - Van semalarında görsel şölen! Muharrem ayının ikinci gecesinde nefes kesen manzara

Hicri yılın ilk ayı olan Muharrem hilalinin gezegenlerle aynı doğrultuda görünmesi, gökyüzü meraklıları için unutulmaz anlar yaşattı. Muharrem ayının ikinci gün hilali ile Venüs, Jüpiter ve Merkür'ün aynı akşam gökyüzünde buluşması, Vanlılara hem manevi hem de görsel açıdan unutulmaz bir gece yaşattı.

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Foto - Van semalarında görsel şölen! Muharrem ayının ikinci gecesinde nefes kesen manzara

Van semalarında gün batımının ardından ortaya çıkan ince ay hilali, gökyüzünde kartpostallık manzaralar oluşturdu. Van Gölü kıyıları başta olmak üzere kentin birçok noktasından gözlemlenen hilal, fotoğraf tutkunları ve gökyüzü meraklıları tarafından ilgiyle izlendi. Günün son ışıklarıyla birlikte beliren hilal, Van'ın doğal güzellikleriyle birleşerek eşsiz görüntüler sundu. İslam dünyasında önemli bir yere sahip olan Muharrem ayının başlangıcını simgeleyen hilal, manevi atmosferi de beraberinde getirdi. Vatandaşlar, yeni hicri yılın hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

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