  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Nadal'da belirsizlik sürüyor
Spor

Nadal'da belirsizlik sürüyor

İspanyol tenisçi Rafael Nadal, ayağında devam eden sakatlık nedeniyle kortlara dönüş tarihinin henüz belli olmadığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-10-14 14:37:00 -
Nadal'da belirsizlik sürüyor

İspanyol tenisçi Rafael Nadal, ayağında devam eden sakatlık nedeniyle kortlara dönüş tarihinin henüz belli olmadığını söyledi.

Sakatlığı nedeniyle ağustos ayından bu yana kortlara çıkamadığı için dünya sıralamasında altıncılığa kadar gerileyen 35 yaşındaki tenisçi, sağlık durumuna ilişkin son gelişmeleri paylaştı.

Basın toplantısı düzenleyen İspanyol tenisçi, tamamen iyileşmeden kortlara dönmeyi düşünmediğini belirerek, "Bu sakatlığı tamamen atlatmak istiyorum. Yeniden oynayabileceğim tarih, henüz belli değil. Kortlara dönmek için her gün çalışmalarımı sürdürüyorum." dedi.

Tenis kariyerinde belli planlar üzerine odaklandığını kaydeden Rafael Nadal, "Bu planların yüzde yüzünü gerçekleştirmek istiyorum ama bu sadece benim kontrolümde değil. Kendime güveniyorum ve psikolojik yönden olumlu şekilde motive olmaya çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

Tedavisinde olumlu gelişmeler yaşandığını da vurgulayan Nadal, "Şu anda kendime yüklemeler yapıyorum ama bunların ne kadar başarılı olduğunu bilemiyorum. Orta vadeli bir dönemde kortlara dönebilmek için antrenmanlarda çok daha dikkatli davranıyorum." şeklinde konuştu.

İsviçreli Roger Federer ve Sırbistanlı Novak Djokovic ile aynı sayıda (20) grand slam şampiyonluğu bulunan Nadal, bunların 13'ünü Fransa Açık, 4'ünü ABD Açık, 2'sini Wimbledon ve birini Avustralya Açık'ta yaşamıştı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Putin'den canlı yayında şok hareket! Spiker buz kesti
Dünya

Putin'den canlı yayında şok hareket! Spiker buz kesti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Enerji Haftası Forumu'nun genel oturumunda, oturumu yöneten CNBC sunucusu Hadley Gamble'a dikkat ..
Sanat değil taciz ve mobing merkezi! Oyuncu Bekir Aksoy rezaleti açığa çıkardı
Medya

Sanat değil taciz ve mobing merkezi! Oyuncu Bekir Aksoy rezaleti açığa çıkardı

TV 8 canlı yayınında konuşan Oyuncu Bekir Aksoy, eşi Nazife Aksoy'un tiyatro sahnesinde uğradığı taciz olayını anlattı. Aksoy, "Kimse bana b..
İstanbul can çekişiyor! Geçit küçük reklam büyük
Gündem

İstanbul can çekişiyor! Geçit küçük reklam büyük

İstanbul'a nasıl hizmet edilemezin kitabını yazan CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetiminin şehri ne hale getirdiği her gün sosyal medyaya düşen bir..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay