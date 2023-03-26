Naci Görür sitem etti duyurdu: İstanbul depremi için 7 maddelik önerisi belli oldu! Tek hedef hazırlanmak...

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, beklenen İstanbul depremi için yeni bir uyarıda bulundu. "Bu tweetler eğer dinlerlerse idareci ve siyasilere yönelik olacak. Yazarsam belki okurlar diyorum. Bizim öyle danışma komisyonlarına seçilmemizden bir şey çıkmıyor. Kendi bildiklerini yapıyor, bizi de süs gibi vitrine koyuyorlar" diyen Görür, 'İstanbul'un depreme hazırlanması' başlığı altında 7 madde sıralayarak yetkililere seslendi. İşte Görür'ün İstanbul için dikkat çeken deprem uyarıları!

Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerin ardından olası bir depremde 90 bin civarında binanın hasar alacağı tahmin edilen kentle ilgili konuşan Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Marmara Denizi sahilindeki tüm yerleşim yerlerinin depremi en şiddetli şekilde hissedeceğini söylemişti. Naci görür İstanbul'da zemini en sağlam yer Çamlıca, en zayıfı ise Ataşehir açıklamıştı.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilde büyük yıkıma yol açan depremlerin ardından gözler 7'den büyük bir depremin beklendiği İstanbul'a çevrildi. Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, olası İstanbul depremi ile ilişkili sosyal medyadan yeni bir paylaşım yaptı.

7 MADDE SAYDI

Yetkililerin duyması için uzun bir paylaşım yapan Görür, İstanbul'un depreme hazırlanması için uyarı yaptı. 7 madde sıralayan Görür, hem sitem etti hem de alınması gereken önlemleri anlattı.

'BİZİ SÜS GİBİ VİTRİNE KOYUYORLAR'

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Görür paylaşımında şunları söyledi:

"Arkadaşlar biraz uzun süreyle tweetler atacağım. Bu tweetler eğer dinlerlerse idareci ve siyasilere yönelik olacak. Yazarsam belki okurlar diyorum. Bizim öyle danışma komisyonlarına seçilmemizden bir şey çıkmıyor. Kendi bildiklerini yapıyor, bizi de süs gibi vitrine koyuyorlar.

İSTANBUL’UN DEPREME HAZIRLANMASI

1-İstanbul ve yakın çevresindeki çoğu sanayi kuruluşları ve organize sanayi bölgeleri Marmara Bölgesinin dışına çıkartılmalı, bunun için Anadolu’da uygun ortamlar hazırlanmalı ve teşvik mekanizmaları geliştirilmelidir.

2-İstanbul’a nüfus celbedecek olan yatırımlar dudurulmalı ve İstanbul’dan Anadoluya göç hızlandırılmalı ve devlet eliyle özendirilmelidir.

3-İstanbul’da daha fazla bina ruhsatı verilmemeli imar ve iskan kısıtlanmalıdır.

4-İstanbul’da altyapı ve yapıstoku hızla elden geçirilmeli ve deprem dirençli yapılmalıdır.

5-Bu işleri aksatacak yasalar yerine yenileri çıkartılmalıdır.

6-Bina muayeneleri vatandaş isteğine bağlı olmadan bizzat ve hızla devlet eliyle gerçekleştirilmelidir.

7-Deprem dirençsiz binalar bizzat devlet tarafından dirençli hale getirilmeli veya yıkılıp yeniden yapılmalıdır. Eğer vatandaş da işin içine sokulacaksa, uzun süreli ucuz kredi verilmelidir."

Prof. Görür, zemini en zayıf olan ilçenin Ataşehir, en sağlam semtinin ise Çamlıca olduğunu söylediği açıklamasının detayları ise şöyle;

“İstanbul’da beklediğimiz deprem minimum 7.2, maksimum 7.6’dır. Bütün hazırlıklar ve senaryolar buna göre yapılıyor” diyen Görür’ün aktardığı bilgiler şöyle:

“İstanbul'da 7 büyüklüğünde bir deprem olduğunda eviniz sahile yakın bölgedeyse 9 şiddetinde hissedersiniz.”

“Avrupa Yakası'nda daha fazla hasar olacak. İstanbul'da depremin şiddetini en az hissedecek ilçeler kuzeydeki yerlerdir. Oralarda da 7-8 şiddetini bulan yerlerde vardır.”

“Istrancalar'a doğru giderseniz bu daha da düşer. Güney'de en fazla 9, Kuzey'de ise 6'ya kadar varır.”

“Eski kayaların olduğu yerler sağlamdır. Özellikle sahilde plaj kumları ve vadilerin olduğu yerler hariç.”

“Pendik, Tuzla, Maltepe, Kartal, Kadıköy'den kuzeye gidince sağlam zeminleri görüyorsunuz.

“Çamlıca'daki zemini sondajla bile zor kazarsınız.”

“Ataşehir zemini pek sağlam değil. Avcılar da dahil, kabul edilebilir nitelikte, inşaat yapılabilir niteliktedir.”

“Büyükçekmece, Küçükçekmece çevresinde en ufak bir şey yapsan kayıyor.”