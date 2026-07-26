Araç sahipleri dikkat! MTV'de son gün yaklaşıyor
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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2026 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ikinci taksit ödemelerinde geri sayım başladı. Araç sahiplerinin, gecikme faiziyle karşı karşıya kalmamak için ödemelerini 31 Temmuz tarihine kadar tamamlaması gerekiyor.
Her yıl ocak ve temmuz aylarında iki eşit taksit halinde tahsil edilen Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin ikinci taksit ödeme dönemi 1 Temmuz'da başladı. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından belirlenen takvime göre ödemeler 31 Temmuz tarihinde sona erecek.
Ödemeler dijital ortamdan da yapılabiliyor
Araç sahipleri MTV ödemelerini Gelir İdaresi Başkanlığı'nın Dijital Vergi Dairesi ve GİB Mobil uygulaması üzerinden kolayca gerçekleştirebiliyor. Bunun yanı sıra anlaşmalı bankaların internet bankacılığı, mobil uygulamaları, banka şubeleri ve ATM'leri de ödeme kanalları arasında yer alıyor.
Fiziki olarak ödeme yapmak isteyen vatandaşlar ise vergi daireleri, PTT şubeleri ve anlaşmalı banka şubeleri aracılığıyla MTV ikinci taksitlerini yatırabiliyor.
Süreyi kaçıranlara gecikme faizi uygulanacak
Yetkililer, ödeme süresinin geçirilmesi halinde vergi borcuna gecikme faizi uygulanacağını hatırlatarak, araç sahiplerinin son günü beklemeden işlemlerini tamamlamalarını tavsiye ediyor.