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Aktüel Ünlü milyarderin ölümüyle ilgili bomba iddialar! Avukatı gardiyanları hedef aldı: Jeffrey Epstein intihar etmedi
Aktüel

Ünlü milyarderin ölümüyle ilgili bomba iddialar! Avukatı gardiyanları hedef aldı: Jeffrey Epstein intihar etmedi

Yeniakit Publisher
2023-03-26 00:36:00 - 2023-03-26 00:49:05
Ünlü milyarderin ölümüyle ilgili bomba iddialar! Avukatı gardiyanları hedef aldı: Jeffrey Epstein intihar etmedi

Prens Andrew'dan Donald Trump, Bill Gates’e kadar uzanan, dünyanın konuştuğu cinsel istismar davasının baş sanığı Jeffrey Epstein konusunu avukatı gündeme taşırken dikkat çeken tahminlerde gelmeye devam ediyor. Milyarder Jeffrey Epstein'ın avukatı Alan Dershowitz, cinsel istismarcı Jeffrey Epstein'ın intihar etmediğini söyledi. Dershowitz, skandal isme gardiyanların yardım ettiğini iddia etti. Gardiyanların olduğunu söyleyerek dünya gündemine oturdu.

Reşit olmayan genç kızları kaçırmak; Ünlü pek çok isme küçük kızlar bulmak gibi suçlarla yargılanan Jeffrey Epstein, 10 Ağustos 2019’da New York’taki hücresinde ölü bulunmuştu. O zamandan beri de skandal milyarderin ölümüyle ilgili iddialar ortaya atılıyor.

Geçen ay, eski sevgilisi ve aynı zamanda da ortağı olan Ghislaine Maxwell, Epstein’ın intihar etmediğini söylemişti. Şimdi yeni bir iddia da Epstein’ın eski avukatından geliyor.

Jeffrey Epstein’ın eski avukatı Alan Dershowitz, bir röportajda milyarder iş insanının kendi canına kıydığını ancak bunu hapishanesindeki gardiyanların yardımıyla yaptığını söyledi.

Harvard Hukuk Fakültesi Profesörü ve yazar Dershowitz, Epstein’ın Manhattan Gözaltı Merkezi’nde gardiyanlarla iş birliği yapmış olabileceğini açıkladı: “Kendini öldürdü ama gardiyanların yardımıyla kendini öldürdü. Bunu kendi başına yapmadı, belli ki videolar kapatıldı ve gardiyanlar arkalarını döndü ve hücre arkadaşı gitti. Yani bence kendini öldürdü, ama kolluk kuvvetlerindeki bazı kişilerin yardımıyla kendini öldürdü.”

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Medyatavanın aktardığı haberde: Epstein’ın ölümüyle ilgili komplo teorileri özellikle de skandal ismin, 23 Temmuz’da kendi canına kıymaya çalıştığı ve dört kişiyi öldürmekten yargılanmayı bekleyen eski bir polisle paylaştığı hücrede yerde yarı baygın halde bulunduğu iddia edildikten sonra daha da arttı.

Komplo teorilerinden bazılarında, Epstein’ın milyarderle alakalı olabilecek yüksek profilli isimleri korumak için öldürülmüş olabileceği ileri sürülüyor.

Şimdi de Dershowitz’in yeni iddiaları Epstein skandalını yeniden gündeme getirdi.

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