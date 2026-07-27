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Gündem CHP’li İl Başkanı Tanrıbuyurdu İsyan etti Özgürcüler giderken Atatürk’ü bile götürmüş!
Gündem

CHP’li İl Başkanı Tanrıbuyurdu İsyan etti Özgürcüler giderken Atatürk’ü bile götürmüş!

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CHP Kırşehir İl Başkanlığı görevini devralan Hacı Tanrıbuyurdu, parti binasını teslim aldıktan sonra düzenlediği basın toplantısında Özgürcülerin giderken parti binasındaki Atatürk posterlerini götürmesine tepki gösterdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kırşehir İl Başkanlığı görevini devralan Hacı Tanrıbuyurdu, parti binasını teslim aldıktan sonra düzenlediği basın toplantısında birlik ve beraberlik mesajı verirken, parti binasındaki Atatürk posterlerinin götürülmesine tepki gösterdi.

Parti binasında basın mensuplarıyla bir araya gelen Tanrıbuyurdu, daha önce de 7 yıl boyunca il başkanlığı görevinde bulunduğunu hatırlatarak, yeni dönemde ayrıştırıcı değil, kucaklayıcı bir siyaset anlayışıyla hareket edeceklerini söyledi. Kapılarının herkese açık olduğunu ifade eden Tanrıbuyurdu, "Ben 7 yıl önce il başkanı olarak görev yaptım. Ötekileştirmeden, kucaklayıcı bir politika izleyeceğiz. Herkese kapımız açık. Ben 16 yıl sonra CHP'de şehrimize milletvekili kazandırdım" dedi.

Görevi devralma sürecine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Tanrıbuyurdu, parti binasını herhangi bir hesap ya da evrak incelemesi yapmadan teslim aldığını belirtti. Parti binasında duvarlarda asılı bulunan Atatürk portreleri ile çeşitli fotoğrafların götürüldüğünü söyleyen Tanrıbuyurdu, "Arkadaşlarımız geldi ve ben partiyi teslim aldım. Defter ve hesaplara bakmadan partimizi teslim aldım. Duvarlarda asılı olan portre ve resimlerimizi alıp götürmüşler. Bu durum etik bir davranış değil. Önemli de değil, yeniden baskıya verdik. Buradan poster götürmek ayıptır" ifadelerini kullandı.

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