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Yerel Naci Görür Malatya fayını işaret etti!
Yerel

Naci Görür Malatya fayını işaret etti!

Yeniakit Publisher
2023-12-27 17:51:00 -
Naci Görür Malatya fayını işaret etti!

Malatya'da yaşanan son deprem hakkında açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Naci Görür, Doğanşehir ilçesinde meydana gelen depremin, bölgedeki stresin arttığının bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Malatya'da yaşanan son deprem hakkında açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Naci Görür, Doğanşehir ilçesinde meydana gelen depremin, bölgedeki stresin arttığının bir göstergesi olduğunu ifade etti.

6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkım yaşayan Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde, AFAD verilerine göre saat 10.55’te 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin ardından İTÜ'lü yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından Malatya'daki fay hattıyla ilgili açıklamada bulundu. İşte Görür'ün açıklaması...

"BELLİ ÖLÇÜDE STRES YÜKLENMİŞTİ"

"Arkadaşlar, demin Beğre/Doğanşehir- Malatya’da, 4.4 deprem oldu. Deprem tam, Malatya Fayı'nın güney ucunda. Malatya Fayı'nın, Maraş'ta 6 Şubat'ta olan büyük depremden dolayı belli ölçüde stres ile yüklenmiş olabileceğini söylemiştik.

"STRES YÜKLENDİĞİNİ ANLIYORUZ"

Depremin yeri itibariyle yüklendiğini anlıyoruz. Ayrıntıyı öğrenmek için çalışılması lazım. Boğaziçi, depremi Küçüklü-Doğanşehir ve 4.3 olarak revize etti. Pek değişen bir şey yok. Deprem Malatya, Doğanşehir ve Sürgü faylarının kesişim bölgesinde." (Habertürk)

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