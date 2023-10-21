Naci Görür açıkladı: İzmir depremi büyük depremin habercisi mi?

Merkez üssü İzmir'in Buca ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür, değerlendirmelerde bulundu.

Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından İzmir'deki depremin ardından değerlendirmelerde bulundu.

Görür, "Zafer-Buca/İzmir’de 4.0 büyüklükte deprem oldu. Aynı yerde aynı büyüklükte bir depremde 1.10.2023 tarihinde de olmuştu. Deprem İzmir ve Dağkızılca Fayları arasında. Bu faylar Gediz Grabeninin güney sınırındaki fay sistemimin bileşenleri" dedi.

Deprem uzmanı, bir kullanıcının 'Arada bir meydana gelen bu depremler büyük depremin habercisi midir' sorusuna yanıt verdi. Görür, "Keşke bilsek" ifadesini kullandı.