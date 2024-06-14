Naci Görür: 7 ve üzeri büyüklükte deprem olma ihtimali yüksek! O çok kritik sözleri, tahmini! Herkes şokta

Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul Teknik Üniversitesi’nde yer bilimleri alanında öğretim üyesidir. Yıllar boyunca Türkiye’nin deprem riskleri üzerine çalışmalar yapmış ve bu konuda çok sayıda bilimsel yayında bulunmuştur.

MANİSA’NIN TEKTONİK DURUMU

Manisa, jeolojik yapısı itibarıyla oldukça hareketli bir bölgede yer alır. Şehir, hem horst hem de graben arazi özelliklerine sahiptir. Bu durum, Manisa’nın yüksek deprem riski altında olmasına sebep olur.

RİSKİN BOYUTLARI

Prof. Dr. Naci Görür, Manisa’da 7 ve üzeri büyüklükte bir deprem olma ihtimalinin yüksek olduğunu belirtmiştir. Bu tür bir deprem, büyük yıkımlara ve ciddi can kayıplarına yol açar.

ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER

Manisa’nın depreme daha dirençli hale getirilmesi için yapısal ve toplumsal önlemler alınmalıdır. Binaların deprem yönetmeliklerine uygun olarak inşa edilmesi ve mevcut binaların güçlendirilmesi gerektiğine işaret etti.

ACİL DURUM PLANLARI

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bölge sakinleri, deprem anında nasıl hareket edeceklerini bilmeli ve düzenli olarak tatbikat yapmalıdır. Ayrıca, acil durum çantalarını hazır tutmak ve acil durum planları yapmanın hayati önem taşıdığına değindi.

DEPREMLERİ DURDURMAK MÜMKÜN DEĞİL

Depremler, dünyanın tektonik plakalarının hareketinden kaynaklanır ve bu doğal süreci durdurmak mümkün değildir. Ancak, depremin yaratacağı zararları minimuma indirmek için gerekli önlemleri almanın mümkün olabildiğini belirtti.

YIKIMLARDAN DERS ÇIKARMALIYIZ

Tarih boyunca yaşanan büyük depremler, hazırlıklı olmanın önemini defalarca göstermiştir. Geçmişte yaşanan yıkımlar, gelecekte daha hazırlıklı olmamız için bize dersler sunmaktadır. Manisa’da deprem hazırlık çalışmaları, sadece hükümet ve yerel yönetimler tarafından değil, aynı zamanda bireyler ve topluluklar tarafından da yürütülmelidir. Toplumun her kesiminin bu sürece katılımı hayati önem taşımaktadır.

FELAKETTEN MİNİMUM ZARAR GÖRMEK MÜMKÜN

Depremler kaçınılmaz olsa da, insanların aldığı önlemler, yaşanacak zararın boyutunu büyük ölçüde belirler. Depreme hazırlıklı bir toplum, olası bir felaketten çok daha az zarar görür açıklamalarında bulundu.