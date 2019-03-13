Naci Ağbal: "2003 ile 2018 yılları arasında 1 trilyon 250 milyar liralık yatırım harcamasını gerçekleştirdik"

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, 2003 ile 2018 yılları arasında, 2018 yılı fiyatlarıyla yaklaşık 1 trilyon 250 milyar liralık yatırım harcamasını gerçekleştirdiklerini belirterek, "Yapılan tüm bu yatırımlar ve doğru ekonomi politikaları sayesinde ülke olarak her alanda büyük bir ilerlemeyi yakaladık" dedi.

Ağbal, Yatırım Programı kapsamında devam eden yatırımları yerinde incelemek için Başkanlık bürokratlarıyla geldiği Bayburt’ta, Vali Ali Hamza Pehlivan’dan bilgi aldı. Valilikte gerçekleşen görüşme öncesi açıklamalarda bulunan Ağbal, Başkanlık olarak sorumlu oldukları önemli alanlardan birinin kamu yatırımları olduğunu söyledi. Yatırımların yerinde izlenmesinin önemli bir ihtiyaç olduğunu belirten Ağbal, Türkiye’nin 81 ilinde devam eden binlerce kamu yatırımı olduğunu ifade etti. Başkanlık olarak kamu yatırım programında yer alıp, devam eden yatırımları tüm illerde yerinde izleyeceklerini anlatan Ağbal, bu kapsamda ilk çalışma ziyaretini Bayburt’a yaptıklarını söyledi. Bayburt’a, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığından Başkan Yardımcısı Yılmaz Tuna ve ilgili daire başkanlarıyla geldiğini belirten Ağbal, tüm yatırımları yerinde inceleyeceklerinin altını çizdi.

Yapılacak çalışma sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ve ilgili Bakanlıkları bilgilendireceklerini aktaran Ağbal, "İnşallah Bayburt’ta başlattığımız bu çalışma ziyaretlerini 81 ilimizde de peyderpey yapacağız. Ben inanıyorum ki kamu yatırımlarının takibi için başlattığımız bu proje, yatırımların süratle tamamlanmasına önemli katkı sağlayacak" dedi.

"Son 17 yılda kamu yatırımları alanında olağanüstü bir başarı yakaladık"

Son 17 yılda kamu yatırımları alanında olağanüstü bir başarı yakaladıklarının altını çizen Ağbal, şunları kaydetti:

"2002’den sonra yapılan kamu yatırımları alanında atılan adımlara, gerçekleştirilen projelere, yapılan hizmetlere baktığımız zaman vatandaşlarımız takdirle karşılıyor. Eğitimden sağlığa, altyapıdan diğer tüm alanlarda yatırımlar süratle tamamlandı. 2003 ile 2018 yılları arasında, 2018 yılı fiyatlarıyla yaklaşık 17 yılda 1 trilyon 250 milyar liralık yatırım harcamasını gerçekleştirmiş olduk. Bugün eğer birçok sahada vatandaş olarak yapılan yatırımları memnuniyetle izliyorsak, bu, bütçeden yatırıma ayırdığımız bu önemli kaynak sonucunda oldu. 2003 yılından sonraki bütün yıllarda kamu yatırımlarına bütçeden ayırdığımız payı artırdık. Bu da son derece önemli. Nitekim yapılan tüm bu yatırımlar ve doğru ekonomi politikaları sayesinde ülke olarak her alanda büyük bir ilerlemeyi yakaladık. Özellikle istihdamı en son 28 milyon kişi seviyesine çıkardık. Bu, tüm dünya tarafından takdir ediliyor."

"Eğitim her zaman önceliğimiz oldu"

Eğitimin her zaman öncelikli alanları olduğunu vurgulayan Ağbal, 2002 yılında Türkiye’de ilk ve orta öğretimdeki derslik sayısı 343 bin civarındayken, tüm bu yatırımlar sayesinde bu sayının iki kattan daha fazla artarak bugün 721 bine ulaştığını söyledi. Özellikle son yıllarda yükseköğretimde yurt yatırımlarına büyük önem verdiklerini belirten Ağbal, 2002 yılında yükseköğretim yurt kapasitesi 183 bin iken, bugün bu sayının 700 bine yaklaştığını ifade etti.

Ağbal, sağlık alanında da önemli yatırımlar yapıldığını belirterek, bu alanda Türkiye’nin dünyadaki en başarılı ülkelerden biri olduğunu söyledi. Toplam hasta yatağı sayısı 2002’de 164 binken, bugün 238 bine çıktığını aktaran Ağbal, "Burada sadece yatak sayısının artmasından bahsetmiyoruz. Biz buna nitelikli yatak diyoruz. Eskiden hastalarımız 6-8 kişilik odalarda yatarken artık tek kişilik, içinde banyosu olan hasta odalarına geçen bir süreci de birlikte yaşadık" dedi.

Ulaştırma alanında da bu dönemde olağanüstü bir başarı yakalandığını vurgulayan Ağbal, bölünmüş yol uzunluğu 2002 yılında 6 bin kilometreyken bu rakamın 27 bin kilometreye ulaştığını ifade etti.

"Yatırım harcamalarına bütçeden daha fazla kaynak ayırma çabalarımız devam edecek"

"Yatırım harcamalarına bütçeden daha fazla kaynak ayırma noktasındaki çabalarımız ve çalışmalarımız devam edecek" diyen Ağbal, şöyle devam etti:

"Strateji ve Bütçe Başkanlığı olarak, tüm Bakanlıklarla koordineli olarak hazırladığımız ve Cumhurbaşkanımızın onayıyla yürürlüğe giren 2019 Yılı Yatırım Programı, inşallah hükümet olarak yatırım alalında elde ettiğimiz başarılara ilave başarılar katacak. 2019 Yılı Yatırım Programında şu anda devam eden yaklaşık 3 bin ana proje var. Bunların tabii altında onlarca, yüzlerce alt detay projeler var. Bütün devam eden projelerin yaklaşık tutarı 1 trilyon lira civarında. Bu yatırımlara bu sene bütçeden yaklaşık 65 milyar liralık kaynak ayırmış olacağız. Bugüne kadar bu yatırımlara yaklaşık 400 milyar liranın üzerinde de para harcadık. Dolayısıyla 2019 Yılı Yatırım Programı yürürlüğe girdikten sonra Bakanlıklarımız da biz de hep birlikte bu yatırımların süratle tamamlanmasına yönelik gayretlerimizi devam ettireceğiz. 2019 Yılı Yatırım Programında başlangıçta 65 milyar liralık bir kaynak öngörülmekle birlikte tabii ki ülkemizin ihtiyaçları çerçevesinde yıl içinde bütçedeki diğer imkanlarımızı da değerlendirmek suretiyle bu yatırımların istenilen ölçüye gelmesi noktasında gayretlerimiz olacak."

"Bayburt’ta devam eden 80 projenin toplam tutarı 3,5 milyar lira"

Bayburt’taki yatırımlara ilişkin de bilgi veren Ağbal, merkezi hükümet bütçesinden ilde şu anda devam eden 80 projenin bulunduğunu söyledi. Bu projelerin toplam tutarının 3,5 milyar lira civarında olduğunu belirten Ağbal, bugüne kadar devam eden projeler kapsamında 1 milyar 500 milyon lira harcama yapıldığını, 2019 yılında da yılın başında 250 milyon lira civarında bir başlangıç ödeneğinin ayrıldığını söyledi. Ağbal, "Bayburt, bu sene yatırım harcamaları üzerinden 250 milyon liralık bir katkıyı da almış olacak" dedi.

Söz konusu projelerin 35’inin tarım, 5’inin ulaştırma, 20’sinin eğitim, 11’inin sağlık alalında olduğunu belirten Ağbal, bunların dışında özel birçok yatırım projesinin daha Bayburt’ta devam ettiğini ifade etti.

Öte yandan, İl Özel İdaresinin özellikle yol ve içme suyu alalında büyük projeleri bir bir hayata geçirdiğini dile getiren Ağbal, Belediye yatırımlarının da aynı ölçüde Bayburt halkının refahı için süratle bitirildiğini kaydetti.

"Bayburtlu hemşehrilerimiz her zaman Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında olmuştur"

Bu başarının devamının çok önemli olduğunu vurgulayan Ağbal, "Bir hemşehriniz olarak ben de bundan sonra da üzerime düşeni yapmaya devam edeceğim. Sayın Cumhurbaşkanımızın Bayburt’a olan ilgisini, sevgisini hepiniz biliyorsunuz. Selamlarını da iletmiş olayım. Bayburtlu hemşehrilerimiz de her zaman Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında olmuşlardır. İnşallah bundan sonra da birlik ve beraberlik içinde Bayburt’u daha yukarılara taşıyacağız" diye konuştu.