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Dünya Nablus'ta Filistinli Mahkum Hamid'in hayatını kaybetmesine tepki
Dünya

Nablus'ta Filistinli Mahkum Hamid'in hayatını kaybetmesine tepki

Bir grup Filistinli, siyonist hapishanesinde müebbet hapse mahkum Hamid'in tıbbi ihmal sonucu hayatını kaybetmesine tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2022-12-20 15:08:00 -
Nablus'ta Filistinli Mahkum Hamid'in hayatını kaybetmesine tepki

Bir grup Filistinli, siyonist hapishanesinde müebbet hapse mahkum Hamid'in tıbbi ihmal sonucu hayatını kaybetmesine tepki gösterdi.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde toplanan bir grup Filistinli, siyonist işgalci hapishanesinde müebbet hapse mahkum kanser hastası Filistinli Nasır Ebu Hamid'in tıbbi ihmal sonucu hayatını kaybetmesine tepki gösterdi.

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