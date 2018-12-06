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Naaşı yakılacaktı! Başkonsolosluk sahip çıktı

Almanya'nın Gelsenkirchen şehrinde kimsesiz bir Türk’ün naaşının yakılacağını öğrenen Türkiye'nin Münster Başkonsolosluğu duruma müdahale etti.

06 Aralık 2018 Perşembe 22:31
Naaşı yakılacaktı! Başkonsolosluk sahip çıktı

Almanya'nın Kuzey-Ren Vestfalya Eyaleti Gelsenkirchen şehrinde kimsesiz bir Türk’ün hayatını kaybetmesi üzerine naaşı bir cenaze firması tarafından teslim alındı. Müslüman Türk’ün yakılacağını öğrenen Türkiye'nin Münster Başkonsolosluğu duruma müdahale etti.

Almanya'nın Kuzey-Ren Vestfalya Eyaleti'ne (KRV) bağlı Gelsenkirchen şehrinde, Uğur Ergüllü adlı Türk evinde ölü olarak bulundu. Ergüllü'nün kimsesiz olması sebebi ile cenazesine sahip çıkılmadığı ortaya çıktı. Bunun üzerine Ergüllü’nün naaşı komşuları tarafından bulunarak bir cenaze firmasına teslim edildi. Cenaze firması kimsesiz Türk'ün yakınlarına ulaşamayınca sosyal medya üzerinden duyuru yaptı. Uğur Ergüllü'ye sahip çıkılmaması halinde, kanunlar gereği cenazesinin yakılacağını duyurulmasının ardından Türkiye'nin Münster Başkonsolosluğu duruma hemen müdahale etti.

"Bir Müslüman’ın cenazesinin yakılarak kaldırılması kesinlikle söz konusu değildir"

Başkonsolosluk yaptığı açıklamada, olayın yakından takip edildiği ve Uğur Ergüllü cenazesi ile ilgilenildiği bildirdi. Açıklamada Ergüllü’nün Türkiye’deki akrabaları ile iletişime geçildiği ve vasiyeti doğrultusunda Almanya’da defnedilmesinin istendiği kaydedildi. Açıklamada, “Burada yakınları olmadığı anlaşılan vatandaşımızın Müslüman geleneklerine uygun şekilde defnedilmesi Başkonsolosluğumuzca sağlanmaktadır. Müslüman olan bir vatandaşımızın cenazesinin yakılarak kaldırılması kesinlikle söz konusu olmamıştır ve değildir. Merhumun ilgili cami derneğimizin ve din görevlimizin denetiminde dini vecibelerimize uygun olarak defnedilmesi öngörülmektedir. Konu başından beri bizzat Başkonsolos tarafından takip edilmiştir. Başkonsolosluğumuz, burada kimsesi olmasa dahi vatandaşımızın son yolculuğuna inancımıza göre uğurlanması konusunda her türlü tedbiri almıştır” ifadelerine yer verdi.

Uğur Ergüllü'nün cenazesi, pazartesi günü Gelsenkirchen-Horst Mevlana Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından aynı şehirde Müslüman mezarlığında defnedilecek.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 22:31
  1. Almanya
  2. Türkiye'nin Münster Başkonsolosluğu

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