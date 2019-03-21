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MYP lideri Yılmaz "İktidar olursak Türkiye’nin bütçesi 400 milyar dolar olacak"

Muhafazakar Yükseliş Partisi (MYP) Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz iktidara gelmesi durumunda Türkiye’nin bütçesini büyüteceklerini belirterek "İktidar olursak ilk yıl bütçemizin 400 milyar dolar üreten bir bütçe olacağını vadediyorum" dedi.

21 Mart 2019 Perşembe 14:17
MYP lideri Yılmaz "İktidar olursak Türkiye’nin bütçesi 400 milyar dolar olacak"

Muhafazakar Yükseliş Partisi (MYP) Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz iktidara gelmesi durumunda Türkiye’nin bütçesini büyüteceklerini belirterek "İktidar olursak ilk yıl bütçemizin 400 milyar dolar üreten bir bütçe olacağını vadediyorum" dedi.


MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz Türkiye’de siyaset, medya ve iş dünyasının kendisini gözden geçirmesi gerektiğini belirterek, "2019-2020 Türkiye’si aynı Türkiye olmayacak. Ekonomik ve siyasi krizlerle Erdoğan ve Bahçeli ortaklığının gücü kırılacaktır. Türkiye yeni bir siyasi anlayışa kavuşmak zorunda. Ve kavuşacaktır" ifadelerini kullandı.


Türkiye’nin dış pazarda yeterince yer bulamadığını söyleyen Yılmaz, "Türkiye üretmiyor. İhracatta çok zayıfız. Neden? Çünkü üretmiyoruz. Sıkıntı çok büyüktür. 160 milyar dolar 2019 bütçesi ile 85 milyon ülke bakamazsınız. Türkiye bütçesi en az 400 milyar dolar olmalıdır. MYP ve Ahmet Reyiz olarak eğer iktidar olursak ilk yıl bütçemizin 400 milyar dolar üreten bir bütçe olacağını vadediyorum" şeklinde konuştu.


Türkiye’de faizi bitireceklerini vurgulayan Yılmaz, "Benim yöneteceğim ülke de faizin adı dahi olmayacak. Biz faizsiz bir Türkiye diye yola çıktık. Bu konuda kimse şüphe etmesin. Dünyayı en iyi tanıyan bir müteşebbis siyasetçi olarak ben bu ülke de faizi yok edecek bilgi ve donanıma sahibim. Çünkü Türk halkı ekonomik faiz değil siyasi istikrarsızlığın faizini ekonomik bedel olarak ödüyor. Türkiye daha fazla yoksullaşamaz. Halk bu vergilerden derhal kurtulmalıdır" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 14:17
  1. doğa

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