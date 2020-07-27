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Eğitim

Müzik Öğretmenliği taban puanları başarı sıralamaları 2020 Sanat Tarihi bölüm taban puanları

ÖSYM tarafından yapılan 2020 YKS sınava milyonlarca kişi aday girdi. 27-28 Haziran’da yapılan YKS-TYT-AYT sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte YKS sınavına girenler sonuçların açıklandığını duymasıyla büyük bir heyecan yaşadı. Adaylar aldıkları puanlarla hangi bölümlere girebileceklerini araştırmaya başladı. Müzik öğretmenliği bölümüne tercih edecek adaylar, müzik öğretmenliği taban puanları, başarı sıralamaları 2020 merak etmeye başladı. İşte Sanat Tarihi taban puanları 2020, Sanat tarihi bölüm taban puanları, başarı sıralamaları.

Yeniakit Publisher
2020-07-27 14:35:00 -
Müzik Öğretmenliği taban puanları başarı sıralamaları 2020 Sanat Tarihi bölüm taban puanları

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİtaban puanı 366,68530 başarı sırası 50189

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ taban puanı 360,62204başarı sırası 60641

MARMARA ÜNİVERSİTESİ taban puanı 349,21685başarı sırası 84494

ANKARA ÜNİVERSİTESİ taban puanı 342,82673 başarı sırası 100389

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ taban puanı 335,29152 başarı sırası 121965

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ taban puanı 332,95965 başarı sırası 129367

EGE ÜNİVERSİTESİSanat Tarihi taban puanı 325,40643 başarı sırası 155281

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Sanat Tarihi taban puanları 309,30530 başarı sırası 222365

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Sanat Tarihitaban puanı 301,16140 başarı sırası 262764

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİSanat Tarihi taban puanı 300,08631 başarı sırası 268249

ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİSanat Tarihi taban puanı299,61323 başarı sırası 270695

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİSanat TarihiSÖZ60285,95535348945

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİSanat Tarihi (İÖ) 285,01928- 354790

SAKARYA ÜNİVERSİTESİSanat Tarihi 280,19902- 385418

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Sanat Tarihi 276,32802 - 410957

AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Sanat Tarihi275,24252 - 418315

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Sanat Tarihi 275,06400 - 419541

MERSİN ÜNİVERSİTESİSanat Tarihi 273,74823 - 428639

MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Sanat Tarihi 271,91168 - 441243

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Sanat Tarihi 268,41626 - 466210

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Sanat Tarihi SÖZ 266,64646 - 478855

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Sanat Tarihi 263,95535 - 498779

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Sanat Tarihi 263,28809 - 503743

BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Sanat Tarihi 262,15774 - 512360

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Sanat Tarihi 262,04311 - 513216

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİSanat Tarihi (İÖ) 258,01221 - 544081

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Sanat Tarihi 257,18967 - 550375

 

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