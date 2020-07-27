Müzik Öğretmenliği taban puanları başarı sıralamaları 2020 Sanat Tarihi bölüm taban puanları
ÖSYM tarafından yapılan 2020 YKS sınava milyonlarca kişi aday girdi. 27-28 Haziran’da yapılan YKS-TYT-AYT sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte YKS sınavına girenler sonuçların açıklandığını duymasıyla büyük bir heyecan yaşadı. Adaylar aldıkları puanlarla hangi bölümlere girebileceklerini araştırmaya başladı. Müzik öğretmenliği bölümüne tercih edecek adaylar, müzik öğretmenliği taban puanları, başarı sıralamaları 2020 merak etmeye başladı. İşte Sanat Tarihi taban puanları 2020, Sanat tarihi bölüm taban puanları, başarı sıralamaları.
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİtaban puanı 366,68530 başarı sırası 50189
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ taban puanı 360,62204başarı sırası 60641
MARMARA ÜNİVERSİTESİ taban puanı 349,21685başarı sırası 84494
ANKARA ÜNİVERSİTESİ taban puanı 342,82673 başarı sırası 100389
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ taban puanı 335,29152 başarı sırası 121965
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ taban puanı 332,95965 başarı sırası 129367
EGE ÜNİVERSİTESİSanat Tarihi taban puanı 325,40643 başarı sırası 155281
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Sanat Tarihi taban puanları 309,30530 başarı sırası 222365
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Sanat Tarihitaban puanı 301,16140 başarı sırası 262764
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİSanat Tarihi taban puanı 300,08631 başarı sırası 268249
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİSanat Tarihi taban puanı299,61323 başarı sırası 270695
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİSanat TarihiSÖZ60285,95535348945
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİSanat Tarihi (İÖ) 285,01928- 354790
SAKARYA ÜNİVERSİTESİSanat Tarihi 280,19902- 385418
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Sanat Tarihi 276,32802 - 410957
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Sanat Tarihi275,24252 - 418315
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Sanat Tarihi 275,06400 - 419541
MERSİN ÜNİVERSİTESİSanat Tarihi 273,74823 - 428639
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Sanat Tarihi 271,91168 - 441243
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Sanat Tarihi 268,41626 - 466210
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Sanat Tarihi SÖZ 266,64646 - 478855
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Sanat Tarihi 263,95535 - 498779
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Sanat Tarihi 263,28809 - 503743
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Sanat Tarihi 262,15774 - 512360
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Sanat Tarihi 262,04311 - 513216
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİSanat Tarihi (İÖ) 258,01221 - 544081
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Sanat Tarihi 257,18967 - 550375