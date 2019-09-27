Muz yağının faydaları nelerdir?
Muzun faydalarını sık sık duyar olduk. Fakat etkisi daha fazla ve ilk kullanımda fayda sağlayan muz yağının yararlarını pek çok kişi bilmiyor. Muz yağı nedir? Muz yağı nasıl kullanılır ve faydaları nelerdir? Muz yağını yemek mümkün mü? İşte merak edilen detaylar...27 Eylül 2019 Cuma 16:10
Muzun faydalarını sık sık duyar olduk. Fakat etkisi daha fazla ve ilk kullanımda fayda sağlayan muz yağının yararlarını pek çok kişi bilmiyor. Muz yağı nedir? Muz yağı nasıl kullanılır ve faydaları nelerdir? Muz yağını yemek mümkün mü? İşte merak edilen detaylar...
Severek tüketilen muzun, fazla bilinmeyen fakat çokça etki eden yağı, neredeyse her derde deva... Muz yağı, herkesin sevdiği en lezzetli meyvelerden biri olan muzdan damıtma yöntemiyle elde edilir. Muz yağı, muz meyvesinin birçok temel besinini, vitamini ve minerallerini taşır.
Muzdan elde edildiği ve içeriğinde farklı bileşenler barındırmadığı için tüketilmesinde de bir sakınca yoktur. Fakat alınan ve üretilen yerin güvenilirliğini test etmek gerekir. Tıpkı hindistan cevizi yağı gibi tatlılarda ve direkt olarak cilt üzerinde kullanılabilir. Daha saydam ve hafif bir yağıya sahip olan muz yağı, özellikle saç ve deri bakımı için birebirdir.
Muz yağının faydaları ve kullanım alanları
- Bağırsakları açar.
- Bileşenleri sayesinde sindirim sistemini rahatlatır.
- Metabolizmayı aktif hale getirir.
- Kabızlığı önler ve etkilerini azaltır.
- Mide rahatsızlıklarının giderilmesinde büyük bir rol oynar.
- Hafızayı güçlendirir.
- Baş ve ense bölgesine yapılan masaj ile konsantrasyon yeteneğini geliştirir.
- Stres ve kaygı bozukluğunu ortadan kaldırır.
- Mide astarlarını oluşturan hücrelerin uyarılmasını sağlar.
- Genel sağlığın gelişmesini destekler.
- Bağışıklık sisteminin gelilmesine ve artmasına yardımcı olur.
- Kan dolaşımını düzenler.
- Yaşlanmayı önler.
- Yara izlerini ve lekeleri ortadan kaldırır.
- Anti Aging etkisiyle cildi yeniler, tazeler ve genç kalmasını sağlar.
- Saç ve saç derisini onarır.
- Cildi canlandırır, yeni hücrelerin sağlıklı büyümesine yardımcı olur.
- Probiyotik bakteri üretimini artırır.
- Zararlı toksinlerin vücuttan atılmasını sağlar.
- Kemikleri güçlendirir.
- İyi kolesterol seviyelerini korumaya yardımcı olur.
- Kan basıncı seviyelerinin korunmasını sağlar.
- Sinir sistemini iyileştirici özelliğe sahiptir.
- Kalp krizi ile felç riskini minimuma indirir.
- Mide ağrılı ülserlerin oluşumuyla sonuçlanan zararlı bakterileri ortadan kaldırır.
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