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Muz videosu çekenler gözaltında, artık Esed'in bombaları altında bulurlarsa yiyecekler!

Sosyal medyada sokak röportajındaki söylenen sesleri kullanarak muz yiyen ve muhtaç Suriyeliler hakkında olumsuz algı oluşturan nankör 11 yabancı, sınır dışı edilmek üzere gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-10-28 15:08:00 - 2021-10-28 15:47:40

Alınan bilgiye göre, ‘muz’ üzerinden sosyal medya platformlarından yapılan provokasyona ilişkin olarak harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı. Yürütülen soruşturma kapsamında yapılan baskınlarda, bir vatandaş tarafından verilen sokak röportajı sırasında, kullanılan ifadeler üzerinden muz yiyerek çektikleri videoları sosyal medyadan paylaşan yabancı uyruklu 31 şüpheli tespit edildi. Dün ve bugün Arnavutköy, Güngören, Bakırköy, Esenyurt, Bahçelievler, Esenler, Bağcılar ve Sultangazi ilçelerinde yapılan operasyonların ilk etapta 7, operasyonun devamında ise 4 kişi yakalandı. Toplam 11 yabancı uyruklu şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, 2 şüphelinin 26 Ekim’de Hollanda’ya gittiği belirlendi. Zanlıların 7’sinin ise İstanbul dışında olduğu kaydedildi. Yakalanan şüphelilerin 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme veya aşağılama” suçunda işlem gördükleri öğrenilirken, sınır dışı edilmek üzere İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecekleri öğrenildi.
Polis, firari 11 şüphelinin yakalanması için operasyonlarını sürdürüyor.

Ne olmuştu?

Bazı vatandaşlarımızın hayat pahalılığı sebebi ile "Biz muz yiyemiyoruz" şeklinde yakarışları üzerinden alay etmeye kalkışan, Esed'in bombalarından kaçtıkları için, Türkiye'nin kucak açtığı nankör bazı zengin mülteciler, diğer Suriyelileri de zan altında bırakacak şekilde korkunç bir provokasyona imza atmış ve sosyal medyada "Muz yeme" videoları yayınlamışlardı. muhtaç durumdaki Surielilere yönelik de toplumdaki ensar olma hassasiyetini zedeleyen provokasyona imza atan mülteciler, hakkettikleri muameleyi görmek üzere, gözaltına alındılar. Türkiye'de misafir olduklarını unutan, kendilerine kucak açıldığını unutan, Türkiye'deki maddi imkanı olmayanlarla alay etme cüreti gösteren şımarık mülteciler, sınırdışı ediliyor. 

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Yorumlar

Ensar

Valla bu haber doğru biz muz yiyemiyoruz 
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TC Bursa

Suriyeliler yarın iç güvenlik sorunu yani beka sorunu olacaktır. Bunu bir yere not edin. Bunları boşuna bize gazlamadilar. 
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