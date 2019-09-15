Migren atakları çoğu zaman yaşam kalitesini olumsuz etkiler. Çoğu zaman ilaçların bile fayda etmediği migren ataklarını doğal yöntemlerle hafifletmeniz mümkün. İşte, merak ettiğiniz "Muz migrene iyi gelir mi? Muz kabuğu baş ağrısını geçirir mi?" sorusunun cevabı.

Migren atakları son derece can sıkıcı olabiliyor. Uzun yıllardır baş ağrısı sorunu yaşayanların birçoğu zaman içerisinde migren ilaçlarından fayda görememekten yakınır. İşte, siz de tam bu durumdaysanız size şahane bir önerimiz var.

Muz migrene iyi gelir mi?

Muz sağlıklı bir beden için son derece önemli meyvelerden biridir. İçerdiği lif ve potasyum sayesinde muz kalp sağlığını korur, sindirim sistemini düzene sokar. Lezzetiyle sevmeyeni olmayan muzun kabuğu da şifa dağıtıyor. Muzun kabuğu da tam bir potasyum deposudur. Bu nedenle doğru kullanıldığında muz kabuğu migren ataklarını hafifletir.

Muz kabuğu migren atağını nasıl keser?

Bolca potasyum içeren muz kabuğunu atak sırasında yaklaşık yarım saat boyunca alnınızda tutarak; ataklarınız şiddetini azaltabilirsiniz.

Migren yetişkin hastalığı mı?

Uzmanlar, çocukların sık sık ‘başım ağrıyor’ şeklindeki şikayetlerinin ciddiye alınması gerektiğinin altını çiziyor. Çünkü migren sorunu küçük çocuklarda da gözlenebiliyor. Erken yaşta alınan tedbirler, tam bir tedavisi olmayan migrenin ileri boyutlara taşınmasını engelleyecektir. Özellikle küçük çocukların ağrı kesici kullanamayacakları göz önünde bulundurularak; baş ağrısından yakınan evladınız için muz kabuğu çözümünü kullanmalısınız. Ardından da evladınızı vakit kaybetmeden doktora götürmelisiniz.