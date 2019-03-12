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Mut’ta çiftçilere zeytin ve ceviz fidanı dağıtıldı

Mersin’in Mut ilçesinde çiftçilere 60 bin adet Gemlik cinsi zeytin ile 5 bin adet ceviz fidanı dağıtıldı.

12 Mart 2019 Salı 13:38
Mut’ta çiftçilere zeytin ve ceviz fidanı dağıtıldı

Mersin’in Mut ilçesinde çiftçilere 60 bin adet Gemlik cinsi zeytin ile 5 bin adet ceviz fidanı dağıtıldı.


Mut Ziraat Odası Başkanı Hıdır Kar, çiftçilerden gelen talep üzerine ilçede zeytin ve ceviz üretimine yaygınlaştırmak amacıyla çiftçilere fidan dağıttıklarını söyledi. Kar, "Çiftçilerimizi zeytin ve ceviz üretimine yönlendirmek ve gelen talepleri karşılamak için ilk etapta 60 bin adet gemlik türü zeytin ve 5 bin adette ceviz fidanı getirip çiftçilerimize dağıttık. Çiftçilerimizden fidan başı 3,50 lira aldık üzerini ise oda olarak biz ödedik. Çiftçilerimize ucuz fiyatla fidanları temin ettik. İlerki dönemde kendi fidanlığımızda üretim yaparak daha ucuza çiftçilerimize ulaştıracağız” dedi.


Fidan dağıtım törenine katılan Mut Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz, Belediye Başkanı Nebi Yılmaz, Mut İlçe Gıda Tarım ve Orman Müdürü Ekrem Bayır çiftçilere fidan dağıttı.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 13:38
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