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Aktüel “Mutlu şehir” Sinop’ta sezonunun uzaması turizmcileri memnun ediyor
Aktüel

“Mutlu şehir” Sinop’ta sezonunun uzaması turizmcileri memnun ediyor

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği kente turizm merkezlerinde ziyaretçi yoğunluğu yaşanmaya devam ediyor

Yeniakit Publisher
2020-10-13 14:34:42 -
“Mutlu şehir” Sinop’ta sezonunun uzaması turizmcileri memnun ediyor

SİNOP (AA) - Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) verilerine göre, Türkiye'nin en mutlu insanlarının yaşadığı kent olan Sinop'ta, yaz sezonunun, hava şartlarına bağlı olarak uzaması turizmcileri memnun etti.

Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Ahmet Çobanoğlu, AA muhabirine, ekim ayının ilk çeyreğini geride bırakmalarına rağmen kentte özellikle hafta sonları yaşanan ziyaretçi yoğunluğunun memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının insanları tatil yapmaya sevk ettiğini vurgulayan Çobanoğlu, "Tabii yaz sezonu kadar olmasa da özellikle hafta sonları konaklama tesislerinde hareketlilik yaşanıyor." dedi.

Deniz, kum sezonu devam ettikçe ziyaretçi ağırlamayı sürdüreceklerini ifade eden Çobanoğlu, şunları söyledi:

"Yaz sezonunun ekim ayına kadar uzaması tabii biz turizmcileri mutlu ediyor. Tabiat parklarımız, sahillerimiz hafta sonları gelen ziyaretçilerimizi ağırlamaya devam ediyor. Sadece yaz sezonunda açık tutulan birçok tesisin halen açık olduğunu görüyoruz. Bunun sebebi talep olması. Ekim ayı sonuna kadar hava şartları uygun giderse hareketliliğin devam edeceğini düşünüyoruz."


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