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Spor Müthiş İstatistik Dünyanın en hızlı üçüncü stoperi Galatasaray'da
Spor

Müthiş İstatistik Dünyanın en hızlı üçüncü stoperi Galatasaray'da

Yeniakit Publisher
2024-03-09 22:29:00 -
Müthiş İstatistik Dünyanın en hızlı üçüncü stoperi Galatasaray'da

Uluslararası Spor Çalışmaları Merkezi (CIES) dünyanın en hızlı stoperlerini sıraladı. Galatasaray'ın sezon başında İngiliz ekibi Tottenham'dan kadrosuna kattığı Davinson Sanchez listenin üçüncü sırasında yer aldı.

Uluslararası Spor Çalışmaları Merkezi (CIES) dünyanın en hızlı stoperlerini sıraladı. Galatasaray'ın sezon başında İngiliz ekibi Tottenham'dan kadrosuna kattığı Davinson Sanchez listenin üçüncü sırasında yer aldı.

Performansını her geçen gün artıran Kolombiyalı oyuncu, Uluslararası Spor Çalışmaları Merkezi tarafından yapılan bir araştırma sonucunda dünyanın en hızlı stoperlerinden biri oldu. CIES'in dünya genelindeki 28 ligi baz alarak yaptığı araştırmada Davinson Sanchez ilk üçe girmeyi başardı. İlk sırada Juventus'dan Danilo yer alırken, ikinci basamakta Sassuolo'dan Tressoldi var. Başakşehir'den Opoku, 11, Trabzonspor'dan Baniya ise en çok ivme kazanan isimler arasında 18. sırada yer alıyor.

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