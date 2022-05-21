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Gündem Mutfaklar için çok kritik uyarı! Bunu en kısa sürede yapın
Gündem

Mutfaklar için çok kritik uyarı! Bunu en kısa sürede yapın

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yeni binalarda mutfakta kullanılan ocaklarda elektrik sistemi olduğuna dikkat çekerek doğalgaza dönüştürülmesi için uyardı.

Yeniakit Publisher
2022-05-21 11:22:00 -
Mutfaklar için çok kritik uyarı! Bunu en kısa sürede yapın

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Bugün artık kurulu gücü 100 bin megavatı geçen bir Türkiye var. Bugün artık yenilenebilir enerjide, enerji verimliliğinde, enerji teknolojilerinde, nükleer enerjide attığı adımlarla kendi enerji dönüşümünü sürdüren bir Türkiye var. Enerjide kendi öz yeterliliğimizi sağladıkça inanıyorum ki Türkiye hem üretim hem dağıtım hem de piyasalarda merkez olma hedefine daha somut bir şekilde yaklaşacak" dedi.

Fatih Dönmez, Uluslararası Enerji Zirvesi'ne katıldı. Zirvede konuşan Bakan Dönmez, bugün artık kurulu gücü 100 bin megavatı geçen bir Türkiye olduğunun altını çizerek, "Bugün artık yenilenebilir enerjide, enerji verimliliğinde, enerji teknolojilerinde, nükleer enerjide attığı adımlarla kendi enerji dönüşümünü sürdüren bir Türkiye var. Enerjide kendi öz yeterliliğimizi sağladıkça inanıyorum ki Türkiye hem üretim hem dağıtım hem de piyasalarda merkez olma hedefine daha somut bir şekilde yaklaşacak" diye konuştu.

"İnşallah yeni gemimizle yeni müjdeler almayı ümit ediyoruz"

Karadeniz gazının devreye girmesiyle orada da ciddi bir yerli kaynak artışının olacağını vurgulayan Bakan Dönmez, "Filyos’ta hem karada hem de denizde çalışmalarımız son sürat devam ediyor. Dördüncü gemimiz de dün Taşucu Limanı’na ulaştı. Burada 2 aylık bir bakım süreci olacak. Ardından belirleyeceğimiz lokasyonda ilk sondajına başlayacak. Yedinci nesil ve ilk defa bizim kullanacağımız bir gemi olacak. İnşallah yeni gemimizle yeni müjdeler almayı ümit ediyoruz" dedi.

Yeni binalara elektrikli ocak uyarısı

Yeni binalarda mutfakta kullanılan ocakların elektrikle çalıştığını belirten Bakan Dönmez, "Elektrik bizim için ikincil bir kaynak. Yani başka bir kaynak tarafından üretilmesi gerekiyor. Buradan inşaat sektörümüze seslenmek istiyorum. Yeni yapılarda mutfaklarda pişirme yöntemlerini elektrikle değil doğal gazla pişirmeye uygun bir şekilde inşa etmemiz kaynaklarımızı daha verimli ve etkin kullanılmasını sağlayacaktır. Vatandaşlarımızdan doğal gaza dönmek istiyoruz ancak tesisat buna uygun değil şeklinde talepler alıyoruz. O nedenle yeni inşa edilecek binalarda bu hususa riayet edilmesini istiyoruz" dedi.

 

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